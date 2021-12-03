Какова эпидситуация в Костанайской области, рассказал Архимед Мухамбетов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О санитарно-эпидемиологической ситуации по распространению коронавируса в Костанайской области сообщил глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Немного скажу о ситуации по коронавирусу. С начала года в области зарегистрировано 40 169 случаев COVID-19 , из них 148 летальных. В настоящее время на лечении в 21-ом стационаре находятся 402 пациента, загруженность 22%», - сказал Архимед Мухамбетов на брифинге в СЦК,
Аким области добавил, что с целью контроля соблюдения карантинных мер мобильными группами в текущем году проведено 15,4 тыс. рейдов, проверками охвачено 38,0 тыс. объектов, выявлено 1 162 нарушения.
Активно используется мобильное приложение Ashyq, получили QR-коды 5,4 тыс. предприятия, из них 4,6 тыс. функционируют в полноценном режиме.
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