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Какова эпидситуация в Костанайской области, рассказал Архимед Мухамбетов

3 Декабря 2021 19:37
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Какова эпидситуация в Костанайской области, рассказал Архимед Мухамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О санитарно-эпидемиологической ситуации по распространению коронавируса в Костанайской области сообщил глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Немного скажу о ситуации по коронавирусу. С начала года в области зарегистрировано 40 169 случаев COVID-19 , из них 148 летальных. В настоящее время на лечении в 21-ом стационаре находятся 402 пациента, загруженность 22%», - сказал Архимед Мухамбетов на брифинге в СЦК,

Аким области добавил, что с целью контроля соблюдения карантинных мер мобильными группами в текущем году проведено 15,4 тыс. рейдов, проверками охвачено 38,0 тыс. объектов, выявлено 1 162 нарушения.

Активно используется мобильное приложение Ashyq, получили QR-коды 5,4 тыс. предприятия, из них 4,6 тыс. функционируют в полноценном режиме.



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#Костанайская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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