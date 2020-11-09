Какова эпидситуация в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области большое внимание уделяется оперативному вирусологическому исследованию. В регионе функционируют семь ПЦР-лабораторий общей мощностью до 8 тысяч исследований в сутки. Об этом рассказал на брифинге в прямом эфире телеканала Saryarqa аким области Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По статистике, число заболевших в Карагандинской области не превышает 15-20 человек в сутки. Средний показатель распространяемости инфекции составляет 1,11%. Заполняемость коек в стационарах не превышает 4%. Но мы видим, что во всём мире ситуация тревожная. Поэтому принимаем все необходимые меры по профилактике и недопущению распространения инфекции», - отметил Женис Касымбек.

Акцент делается на усилении первичной медпомощи, чтобы как можно раньше выявлять заболевание, изолировать больного и качественно лечить в домашних условиях. Для этого в области работают 288 мобильных поликлинических бригад. Дополнительно приобретено 122 легковых автомобиля и 60 реанимобилей. Парк санитарного автотранспорта скорой помощи до конца года будет полностью обновлён.

Для работы в отдалённых населённых пунктах подготовлено девять передвижных медкомплексов, оснащённых необходимой аппаратурой.

Также с весны этого года увеличен коечный фонд стационаров более чем в 2 раза - с 2 200 до 4 427 мест. При этом идёт плановая госпитализация и лечение пациентов.

В Жезказгане начал свою работу новый модульный госпиталь на 200 коек. Его оснастили современным медоборудованием: компьютерным томографом, цифровым рентгеноаппаратом, системой медицинских газов, УЗИ, ЭКГ, ИВЛ и другим. На этой неделе в Темиртау должен открыться инфекционный стационар на 250 коек. Подходит к завершению ремонт инфекционного корпуса в Шахтинске. В декабре закончат ремонтировать инфекционное подразделение в Абае и провизорное - в Темиртау.

Кроме того, сегодня, 9 ноября, открылся инфекционно-провизорный госпиталь на 150 мест в здании института профзаболеваний Медицинского университета Караганды.

Так, число коек для лечения КВИ в Карагандинской области будет доведено до 5,2 тысячи.

Большое внимание в регионе уделяется и тестированию на коронавирус. В настоящее время в области функционируют семь ПЦР-лабораторий. Их общая мощность - 8 тысяч исследований в сутки. Время ожидания результатов анализов - не более суток.

В ноябре планируется открытие ПЦР-лаборатории в Балхаше, а также будет увеличена пропускная способность такого же медучреждения в Жезказгане. Таким образом, общая мощность всех лабораторий составит более 10 тысяч тестов в сутки.