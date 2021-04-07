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    11:47, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Какова эпидситуация в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В стационарах Алматы получают лечение от коронавируса 3 197 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 6 апреля зарегистрировано 620 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 483 случая с симптомами и 137 без симптомов. Вылечившиеся – 29 316 человека (+220)», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    В инфекционных стационарах (5 900 коек) находятся 3 197 человек (66 детей – состояние легкой и средней степени), из взрослых - 84 в крайне тяжелом, 602 - в тяжелом, 2 511 - средней степени тяжести.

    Выписано 328 человек, поступило – 426.

    В отделениях реанимации и интенсивной терапии – 192 человека (258 свободных коек). На ИВЛ – 24, на неинвазивной ИВЛ – 76, занято 73 аппарата кислородной терапии.

    В расконсервированном стационаре «Халык Арена» получают лечение 44 пациента, все средней степени тяжести.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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