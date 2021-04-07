Какова эпидситуация в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В стационарах Алматы получают лечение от коронавируса 3 197 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 6 апреля зарегистрировано 620 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 483 случая с симптомами и 137 без симптомов. Вылечившиеся – 29 316 человека (+220)», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

В инфекционных стационарах (5 900 коек) находятся 3 197 человек (66 детей – состояние легкой и средней степени), из взрослых - 84 в крайне тяжелом, 602 - в тяжелом, 2 511 - средней степени тяжести.

Выписано 328 человек, поступило – 426.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии – 192 человека (258 свободных коек). На ИВЛ – 24, на неинвазивной ИВЛ – 76, занято 73 аппарата кислородной терапии.

В расконсервированном стационаре «Халык Арена» получают лечение 44 пациента, все средней степени тяжести.



