Какова эпидситуация по КВИ в Нур-Султане?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня инфекционные койки загружены на 12%. Такие данные предоставило управление общественного здравоохранения города, передает официальный сайт столичного акимата, передает МИА «Казинформ».

По данным ведомства, на утро 24 марта в инфекционных стационарах находятся 39 пациентов с КВИ, под ИВЛ аппаратом - 3 человека, всего в реанимации -12 человек.

В управлении отметили, что сократилась летальность от коронавирусной инфекции, и, что таким показателям, безусловно, поспособствовала вакцинация против КВИ.

Также снизилась заражаемость среди детей и беременных. Всего две беременные женщины сейчас на лечении с КВИ.

В связи с низкой загруженностью инфекционных коек свободными остаются 275 коек, в том числе 54 реанимационных.

В столице полную иммунизацию прошли свыше 490 тысяч граждан, что уже сформировало определенную иммунную прослойку. Ревакцинировано более 102 тысячи горожан.