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    16:19, 24 Март 2022 | GMT +6

    Какова эпидситуация по КВИ в Нур-Султане?

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня инфекционные койки загружены на 12%. Такие данные предоставило управление общественного здравоохранения города, передает официальный сайт столичного акимата, передает МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, на утро 24 марта в инфекционных стационарах находятся 39 пациентов с КВИ, под ИВЛ аппаратом - 3 человека, всего в реанимации -12 человек.

    В управлении отметили, что сократилась летальность от коронавирусной инфекции, и, что таким показателям, безусловно, поспособствовала вакцинация против КВИ.

    Также снизилась заражаемость среди детей и беременных. Всего две беременные женщины сейчас на лечении с КВИ.

    В связи с низкой загруженностью инфекционных коек свободными остаются 275 коек, в том числе 54 реанимационных.

    В столице полную иммунизацию прошли свыше 490 тысяч граждан, что уже сформировало определенную иммунную прослойку. Ревакцинировано более 102 тысячи горожан.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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