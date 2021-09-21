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    13:06, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Какова эпидситуация по коронавирусу в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау рассказали об эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе на утро 21 сентября, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, 29 человек заболели COVID-19 за сутки; 418 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах; 30 пациентов с COVID-19 лежат в реанимации; 3 человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; 3 человека скончались от COVID-19 за сутки;
    1 367 пациентов получают лечение на дому; 209 человек вылечились.
    В области продолжается вакцинация населения. I компонентом вакцин привиты 219 339 человек; II компонентом - 172 998 человек.
    Как сообщалось ранее, Атырауская область перешла в «желтую» зону.




    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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