Какова эпидситуация по коронавирусу в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау рассказали об эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе на утро 21 сентября, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, 29 человек заболели COVID-19 за сутки; 418 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах; 30 пациентов с COVID-19 лежат в реанимации; 3 человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; 3 человека скончались от COVID-19 за сутки;

1 367 пациентов получают лечение на дому; 209 человек вылечились.

В области продолжается вакцинация населения. I компонентом вакцин привиты 219 339 человек; II компонентом - 172 998 человек.

Как сообщалось ранее, Атырауская область перешла в «желтую» зону.





