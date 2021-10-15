Какова эпидобстановка в школах, рассказал Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как проходит традиционное обучение и какова эпидемиологическая обстановка в школах? Об этом рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы уже почти полтора месяца учимся в обычном привычном для всех нас, традиционном формате. Вы сейчас видите, что уровень заболеваемости невысокий, он снизился. Если сравнивать, сколько заболело детей, уровень в августе или июле, или до этого периода и сравнивать с тем, что происходит сейчас, мы видим существенное снижение. В целом уровень заболеваемости не превышает 0,1 % среди детей», - отметил министр.

По словам министра, в школах необходимые меры по санитарно-эпидемиологическим требованиям соблюдаются.

«Некоторые классы уходят на карантин и обучаются дистанционно. Другие классы возвращаются. Но в целом этот показатель не превышает 0,1 %. То есть, это ничтожное количество. Самое главное - в школах необходимые меры по санитарно-эпидемиологическим требованиям соблюдаются. Поэтому мы полагаем, что благодаря этим санитарно-эпидемиологическим мерам работа дальше будет продолжена», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

Отметим, что сегодня состоялось торжественное открытие I этапа Национальной школьной спортивной лиги с участием министра образования и науки Асхата Аймагамбетова и министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой.