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    14:19, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какова эпидобстановка в школах, рассказал Асхат Аймагамбетов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как проходит традиционное обучение и какова эпидемиологическая обстановка в школах? Об этом рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы уже почти полтора месяца учимся в обычном привычном для всех нас, традиционном формате. Вы сейчас видите, что уровень заболеваемости невысокий, он снизился. Если сравнивать, сколько заболело детей, уровень в августе или июле, или до этого периода и сравнивать с тем, что происходит сейчас, мы видим существенное снижение. В целом уровень заболеваемости не превышает 0,1 % среди детей», - отметил министр.

    По словам министра, в школах необходимые меры по санитарно-эпидемиологическим требованиям соблюдаются.

    «Некоторые классы уходят на карантин и обучаются дистанционно. Другие классы возвращаются. Но в целом этот показатель не превышает 0,1 %. То есть, это ничтожное количество. Самое главное - в школах необходимые меры по санитарно-эпидемиологическим требованиям соблюдаются. Поэтому мы полагаем, что благодаря этим санитарно-эпидемиологическим мерам работа дальше будет продолжена», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

    Отметим, что сегодня состоялось торжественное открытие I этапа Национальной школьной спортивной лиги с участием министра образования и науки Асхата Аймагамбетова и министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой.

    Теги:
    Асхат Аймагамбетов Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Главная
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