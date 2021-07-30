+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 18 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какова эпидемиологическая ситуация в Нур-Султане

30 Июля 2021 17:39
Поделиться:
Какова эпидемиологическая ситуация в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая эпидемиологическая ситуация наблюдается в столице? Об этом рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Вакцинация: Почему необходим коллективный иммунитет
Новая партия QazVac поступила в столицу До 6 тысяч человек в сутки вакцинируется в Нур-Султане В Кызылординской области растет число инфицированных коронавирусом детей

«Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в столице остается неблагополучной. В связи с распространением в городе особо контагиозного штамма «Дельта» (Индийский) неположительная динамика отмечена после первой декады июня текущего года. Город пятый месяц продолжает находиться в «красной зоне», - пояснили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля столицы.

В июле текущего года зарегистрирован максимальный недельный показатель на 100 тысяч населения с начала пандемии и составил 915,9.

«Среднесуточная регистрация случаев выросла от 340 в июне до 1 500 в июле. За последние 16 дней в сутки регистрируется свыше 1 500 случаев, максимальное количество зараженных зафиксировано 14 июля – 1576 больных. В общей заболеваемости 80,6 % составляют взрослые, на детское население приходится 16,7 %, и подростки составляют 2,8 %. Необходимо отметить, что новый вид коронавируса дельта-штамм более контагиозен, отличается коротким инкубационным периодом и имеет высокую вероятность госпитализации и летальности, в среднем от одного человека инфицируется 5-6 человек, тогда как от циркулируемых штаммов - 3-4 человека», - отметили в пресс-службе ведомства.

На сегодня в городе задействованы 16 инфекционных стационаров. Коечная мощность стационаров составляет 3 912 коек. Согласно предоставленным данным управления здравоохранения Нур-Султана, в инфекционных стационарах находятся 2 816 пациентов, что составляет 72% загруженности коек. Из них 267 пациентов находятся в отделении реанимации, к ИВЛ аппарату подключены 45 человек.

Только за прошедшие сутки в городе госпитализировано 347 человек, выписано 313 пациентов. Количество развернутых инфекционных коек составило 3 912.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Статистика   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Вакцинация: Почему необходим коллективный иммунитет
Новая партия QazVac поступила в столицу
До 6 тысяч человек в сутки вакцинируется в Нур-Султане
В Кызылординской области растет число инфицированных коронавирусом детей
Популярное
1 Новые ограничения введут в Карагандинской области со 2 августа
2 Президенту доложили о подготовке к учебному году
3 Свыше 300 тонн песка пытались незаконно перевезти в Алматинской области
4 В Нур-Султане увеличили количество коек в ковидных стационарах
5 В Нур-Султане наказаны заведения, работавшие за закрытыми дверями
Читайте также
В Кызылординской области растет число инфицированных коронавирусом детей
В каких сферах большинство вакцинированных работников Карагандинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив