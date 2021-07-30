Какова эпидемиологическая ситуация в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая эпидемиологическая ситуация наблюдается в столице? Об этом рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в столице остается неблагополучной. В связи с распространением в городе особо контагиозного штамма «Дельта» (Индийский) неположительная динамика отмечена после первой декады июня текущего года. Город пятый месяц продолжает находиться в «красной зоне», - пояснили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля столицы.

В июле текущего года зарегистрирован максимальный недельный показатель на 100 тысяч населения с начала пандемии и составил 915,9.

«Среднесуточная регистрация случаев выросла от 340 в июне до 1 500 в июле. За последние 16 дней в сутки регистрируется свыше 1 500 случаев, максимальное количество зараженных зафиксировано 14 июля – 1576 больных. В общей заболеваемости 80,6 % составляют взрослые, на детское население приходится 16,7 %, и подростки составляют 2,8 %. Необходимо отметить, что новый вид коронавируса дельта-штамм более контагиозен, отличается коротким инкубационным периодом и имеет высокую вероятность госпитализации и летальности, в среднем от одного человека инфицируется 5-6 человек, тогда как от циркулируемых штаммов - 3-4 человека», - отметили в пресс-службе ведомства.

На сегодня в городе задействованы 16 инфекционных стационаров. Коечная мощность стационаров составляет 3 912 коек. Согласно предоставленным данным управления здравоохранения Нур-Султана, в инфекционных стационарах находятся 2 816 пациентов, что составляет 72% загруженности коек. Из них 267 пациентов находятся в отделении реанимации, к ИВЛ аппарату подключены 45 человек.

Только за прошедшие сутки в городе госпитализировано 347 человек, выписано 313 пациентов. Количество развернутых инфекционных коек составило 3 912.