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Какова эпидемиологическая ситуация в Мангистауской области

7 Февраля 2022 21:43
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Какова эпидемиологическая ситуация в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 6 февраля по матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана Мангистауская область находится в «зеленой» зоне. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумиров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, в регионе ситуация стабильная. За последние сутки эпидемия выявлена у 15 человек.

«Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Актау – 10 человек, Жанаозене – 1 человек, Мунайлинском районе – 3 человека, Каракиянском районе – 1 человек. В службе скорой помощи работают 53 бригады. В резерве-16 бригад. За прошедшие сутки принято 645 вызовов, в том числе КВИ - 1, пневмония - 4, ОРВИ - 61.

На уровне учреждений первичной медико-санитарной помощи изолировано 908 случаев КВИ», - сказал Аманбек Жумуров.

В организациях первичной медико-санитарной помощи области задействовано 105 мобильных бригад для больных коронавирусной инфекцией, в резерве находятся 48 мобильных бригад. В области установлено 41 фильтр для взрослых, 27 для беременных, 26 для детей. Внутренними приказами медицинских организаций закреплены специалисты, ответственные за триажирование и оказание первой медицинской помощи больным ОРВИ на уровне ПМСП.

По лекарственным средствам все медицинские организации области обеспечены в достаточном количестве. На складе имеется 56 928 средств индивидуальной защиты. Списки и поставки СИЗ обновляются еженедельно и контролируются управлением здравоохранения.


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#Здравоохранение   #Мангистауская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Аружан Саптарова

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