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    14:36, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Какова эпидемиологическая ситуация с КВИ в Алматинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об эпидемиологической ситуации с КВИ в Алматинской области рассказал заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В инфекционных стационарах области лечение от коронавируса ведется согласно протоколу. Наши врачи проводят эффективное лечение пациентов от КВИ. Так, с начала года в инфекционных стационарах пролечено 30 790 пациентов», - сказал Батыржан Байжуманов.

    Было отмечено, что, по сравнению с аналогичной датой августа текущего года, в сентябре количество пролеченных больных увеличилось в 2 раза:

    - в августе в стационаре пролечено 7599 пациентов;

    - на 12 сентября уже получили стационарное лечение 3510 человек.

    «За последние недели сентября отмечается тенденция снижения числа госпитализированных, а число выписанных увеличивается в среднем на 100-120 человек. 17 больниц области обеспечены кислородными станциями. Оксигенотерапией охвачено 45% коек», - добавил Батыржан Байжуманов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматинская область
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