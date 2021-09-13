Какова эпидемиологическая ситуация с КВИ в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об эпидемиологической ситуации с КВИ в Алматинской области рассказал заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В инфекционных стационарах области лечение от коронавируса ведется согласно протоколу. Наши врачи проводят эффективное лечение пациентов от КВИ. Так, с начала года в инфекционных стационарах пролечено 30 790 пациентов», - сказал Батыржан Байжуманов.

Было отмечено, что, по сравнению с аналогичной датой августа текущего года, в сентябре количество пролеченных больных увеличилось в 2 раза:

- в августе в стационаре пролечено 7599 пациентов;

- на 12 сентября уже получили стационарное лечение 3510 человек.

«За последние недели сентября отмечается тенденция снижения числа госпитализированных, а число выписанных увеличивается в среднем на 100-120 человек. 17 больниц области обеспечены кислородными станциями. Оксигенотерапией охвачено 45% коек», - добавил Батыржан Байжуманов.