НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова динамика притока зарубежных инвестиций в Казахстан за последние 10 лет, рассказал заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, за последние 10 лет ежегодный приток инвестиций в Республику Казахстан составил в среднем около 22-24 млрд долларов ежегодно, за исключением кризисов 2015 и 2020 годов», - сказал Алмас Айдаров.

Более того, по его словам, в прошлом году усилия Казахстана были направлены на недопущение заморозки проектов, реализация которых была начата до пандемийного периода.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года объем прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике сократился на 42%. Особенно негативно кризис отразился на странах с переходной экономикой, где показатели иностранных инвестиций продемонстрировали катастрофическое падение на 77%. Наряду с этим, произошел глобальный спад инициированных новых проектов.