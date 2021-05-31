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    13:48, 31 Май 2021 | GMT +6

    Какова динамика притока зарубежных инвестиций в Казахстан за последние 10 лет

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова динамика притока зарубежных инвестиций в Казахстан за последние 10 лет, рассказал заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, за последние 10 лет ежегодный приток инвестиций в Республику Казахстан составил в среднем около 22-24 млрд долларов ежегодно, за исключением кризисов 2015 и 2020 годов», - сказал Алмас Айдаров.

    Более того, по его словам, в прошлом году усилия Казахстана были направлены на недопущение заморозки проектов, реализация которых была начата до пандемийного периода.

    Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года объем прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике сократился на 42%. Особенно негативно кризис отразился на странах с переходной экономикой, где показатели иностранных инвестиций продемонстрировали катастрофическое падение на 77%. Наряду с этим, произошел глобальный спад инициированных новых проектов.


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