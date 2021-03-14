Каков уровень онкологической помощи в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова ситуация с онкологическими заболеваниями в Казахстане, как проводятся диагностика и лечение, и насколько технологически оснащены наши медицинские организации для борьбы с этими болезнями, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что совершенствование онкологической помощи в Казахстане осуществляется в рамках реализации задач Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы и Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 2018-2022 годы.

Общая статистика

По итогам 2020 года в республике заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗН) составила 173,5 на 100 тыс. населения. В абсолютных цифрах выявлено 32 526 новых заболевших. Снижение заболеваемости составило 11,4%.

Контингент онкологических больных в 2020 году составил 190 159 больных (2019 год – 186 326 пациент).

В структуре онкологической заболеваемости на первом месте рак молочной железы (13,2%), на втором – рак легкого (10,4%), на третьем - колоректальный рак (9,6%).

56,0% в возрастной структуре заболевших – лица трудоспособного возраста.

По данным электронного регистра онкологических больных показатель смертности от ЗН за 2020 год составил 75,5 на 100 тыс. населения, это 14 150 случаев. Снижение уровня смертности составило 0,7%.

В структуре смертности на первом месте - рак легкого (16,4%), на втором - рак желудка (11,5%), на третьем колоректальный рак (10,7%) и рак молочной железы (7,8%).

Ранняя диагностика онкологических заболеваний 0-I стадий за 2020 год составила 25,5% в общей структуре новых случаев ЗН. Пятилетняя выживаемость по итогам 2020 года составила 54,0% (2019 года – 52,5%).

Онкологическая помощь взрослому населению осуществляется республиканскими организациями – АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» (КазНИИОиР), АО «Национальный научный онкологический центр» (ННОЦ), в регионах - 15 онкологическими диспансерами/центрами, 5 онкологическими отделениями и 452 онкологическими кабинетами.

Скрининги

В 2020 году в связи с коронавирусной инфекцией и введением в РК карантина и других мер борьбы с эпидемией плановые обследования в ПМСП были частично приостановлены. В этой связи скрининговыми осмотрами за 2020 год:

- на рак шейки матки (РШМ) обследовано 786 690 женщин (83,5% от плана), выявлено 264 случая рака, в том числе на I стадии - 59,1%;

- на рак молочной железы (РМЖ) обследовано 744 972 женщины (75,5% от плана). Выявлено 1072 случая РМЖ. Удельный вес РМЖ 0-I стадии составил 48,6%;

- на колоректальный рак (КРР) обследовано 971 450 человек (86,7% от плана).

По итогам осмотров выявлено 19,0% предраковых заболеваний толстой кишки из числа прошедших колоноскопию. Выявлено 187 случаев КРР. Удельный вес КРР I стадии составил 33,7%.

Строительство новых онкоцентров в регионах

В Казахстане высокоспециализированную онкологическую помощь оказывают высокотехнологические центры: КазНИИОиР (Алматы), Центр томотерапии «УМИТ» (Нур-Султан), ННОЦ (Нур-Султан), Центр ядерной медицины и онкологии (Семей), Карагандинский онкологический центр, ЗКГМУ имени Оспанова (Актобе) и АОЦ (Алматы).

В 2019 году введен в строй новый онкологический центр в городе Павлодар с высокотехнологичным линейным ускорителем, в настоящее время продолжается его инсталляция. Введение в строй нового ускорителя позволит увеличить охват лучевым лечением.

В настоящее время завершено строительство онкологического центра в Мангистауской области (г. Актау), объект введен в эксплуатацию с сентября 2020 года, в настоящее время идет процесс инсталляции линейного ускорителя, КТ-симулятора, а также другого лечебно-диагностического оборудования.

На этапе завершения строительства новый онкологический центр в Жамбылской области (г. Тараз), оснащение данного центра также планируется современным лечебно-диагностическим оборудованием (линейный ускоритель, КТ-симулятор, аппарат МРТ, эндоскопическое оборудование и др.)

Также в 2020 году приобретен новый высокотехнологичный линейный ускоритель в Областной центр онкологии и хирургии города Усть-Каменогорск. В настоящее время идет процесс инсталляции оборудования.

Диагностика и лечение онкозаболеваний

В КазНИИОиР и высокотехнологичных центрах радиационной онкологии (ВЦРО) развивается и предоставляется пациентам дистанционная высокотехнологичная лучевая терапия (томотерапия, стереотаксис, IMRT, IGRT), интраоперационная лучевая терапия, биотрансплантация органов и тканей, малоинвазивная хирургия. Предоставляются услуги по определению в клинической практике различных биологических маркеров (иммуногистохимия, молекулярно-генетические исследования), что позволяет проводить персонифицированное лечение онкологических больных и расширяет возможности по более детальному изучению молекулярно-биологических особенностей злокачественных новообразований.

Пациентам с подозрением на онкологические заболевания в рамках Комплексного плана проводятся КТ- и МРТ-исследования. С 2020 года данные услуги осуществляются в рамках ОСМС.

В 2019 году введен в эксплуатацию ПЭТ/КТ-центр в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии (Алматы), проект реализован в рамках государственно-частного партнерства. Комплексным планом запланировано открытие дополнительных ПЭТ-центров в Нур-Султане, Семее, Шымкенте и Актюбинской области.

Запуск ПЭТ-центра в городе Нур-Султан планируется в 2021 году в рамках строительства Национального научного онкологического центра. В городе Шымкент организация ПЭТ-центра планируется в 2021 году в рамках ГЧП. В Восточно-Казахстанской области в рамках завершения строительства КГП на ПХВ «Центр ядерной медицины и онкологии города Семей» ПЭТ-центр (2 аппарата) планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. В настоящее время частично запущен блок для проведения лечения радиофармпрепаратами (радийодтерапия), проводится инсталляция циклотрона. В Актюбинской области начата разработка проекта ПЭТ-центра в рамках ГЧП.

В настоящее время проводится гистологическая и иммуногистохимическая диагностика в соответствии с утвержденными клиническими протоколами диагностики и лечения злокачественных новообразований. Иммуногистохимическая диагностика проводится рутинно при раке молочной железы, лимфомах и раках других локализаций.

С 2019 года в республике проводятся молекулярно-генетические исследования больным с раком легкого (определение мутаций генов EGFR, PDL1, ALK, ALK/ROS1), меланомы кожи (определение мутаций гена BRAF) и колоректальным раком (определение мутаций гена KRAS) для уточнения диагноза и подбора таргетных и иммуноонкологических препаратов с целью назначения персонифицированной терапии.

Научная деятельность КазНИИОиР за 2020 год

За 2020 год в КазНИИОиР проведены исследования по пяти грантам МОН: исследования генетических, иммугистохимических, биологических маркеров колоректального рака, рака легких и рака молочной железы, рака щитовидной железы. Изучение профиля экспрессии генов для идентификации молекулярных подгрупп Неходжкинских В-клеточных лимфом в Казахстане.

Также на базе КазНИИОиР проводятся клинические исследования, в том числе международные, по изучению лекарственных препаратов для лечения рака молочной железы и рака легкого.

Проводится изучение канцерогенных факторов окружающей среды, а также исследование биологических маркеров онкологических заболеваний различных локализаций.