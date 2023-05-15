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Каков уровень дефицита электроэнергии в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
15 Мая 2023, 12:06
Каков уровень дефицита электроэнергии в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ведущий инженер отдела атомной энергетики ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Кумар Аусенов рассказал о проводимой работе по выбору технологий для строительства АЭС в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы уже пять лет занимаемся проектом строительства АЭС, все это обусловлено дефицитом электроэнергии. Мы рассмотрели многие проекты, составили критерии, оценили. В 2019 году мы разослали еще одни запросы порядка 9 компаниям, откликнулись 5 – американские, российские, корейские, китайские. Технологии этих четырех стран примерно одинаковые, похожие», - сказал Кумар Аусенов в кулуарах Евразийского национального университета перед началом круглого стола касательно влияния АЭС на экологию.

Он заверил, что все они безопасные – по его словам, авария может произойти примерно 1 раз в 10 млн лет.

«Уже сейчас порядка 1 гигаватта энергии в пике у нас дефицит. Базовую надежную энергию может дать только АЭС. Есть, конечно, тепловые станции, но они выбрасывают углерод», - добавил спикер.


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