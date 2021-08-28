НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каков уровень безработицы в стране и каков порядок отнесения граждан к этой категории, об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов.

«К безработным относятся лица, у которых на текущий момент отсутствуют трудовые соглашения, ищущие работу и готовые приступить к работе. На основе проведенного анализа Бюро по статистике на сегодня в Казахстане зафиксировано 451 тысячу безработных. В процентном соотношении от всех лиц — это 4,9 %. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года безработица снизилась на 2,6 тысяч человек. В прошлом году данный показатель составлял 5 %», - пояснил вице-министр труда.

По его словам, это говорит о том, что экономика идет к восстановлению, люди возвращаются к работе.

Ержан Биржанов отметил, что есть два порядка отнесения к категории безработных.

«Первое – согласно опросу органов статистики. Эта международная практика применяется во всех странах и рекомендована Международной организацией труда. То есть, органы статистки проводят опрос и выводят цифры на каждый период. Показатель 4,9 – это данные органов статистики. Также существует ведомственная статистика. Это те лица, которые приходят в наши центры оказания услуг – центры занятости и регистрируются. Их на сегодня 223 тысячи», - рассказал вице-министр труда.

Чтобы зарегистрироваться в качестве безработного в Центрах занятости необходимо лишь удостоверение личности. Сегодня эту процедуру можно осуществить в режиме онлайн.