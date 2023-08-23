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    13:33, 23 Август 2023 | GMT +6

    Каков уровень безработицы в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О снижении уровня безработицы в столице заявил директор КГУ «Центр трудовой мобильности» акимата города Астаны Олжас Омар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уровень безработицы в Астане находится на уровне 4,5%. Из года в год он снижается, либо держится на стабильном уровне, но не повышается. Принимаемые нами меры способствуют удержанию уровня безработицы», - заверил Олжас Омар на брифинге в столичной Службе коммуникаций.

    Вместе с тем, сообщил спикер, в Астане ежегодно открываются от 40 до 50 тысяч новых рабочих мест, открываются новые производства.

    «В индустриальном парке новые рабочие места создаются. Это все способствует сохранению стабильного уровня безработицы. Ежедневно к нам поступают сотни заявок от работодателей о поиске сотрудников, тем самым сохраняя стабильный уровень безработицы», - добавил спикер.


    Теги:
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