Каков уровень безработицы в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О снижении уровня безработицы в столице заявил директор КГУ «Центр трудовой мобильности» акимата города Астаны Олжас Омар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уровень безработицы в Астане находится на уровне 4,5%. Из года в год он снижается, либо держится на стабильном уровне, но не повышается. Принимаемые нами меры способствуют удержанию уровня безработицы», - заверил Олжас Омар на брифинге в столичной Службе коммуникаций.

Вместе с тем, сообщил спикер, в Астане ежегодно открываются от 40 до 50 тысяч новых рабочих мест, открываются новые производства.

«В индустриальном парке новые рабочие места создаются. Это все способствует сохранению стабильного уровня безработицы. Ежедневно к нам поступают сотни заявок от работодателей о поиске сотрудников, тем самым сохраняя стабильный уровень безработицы», - добавил спикер.