Каков средний возраст казахстанского госслужащего

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько госслужащих трудятся в стране, сколько составляет средний возраст сотрудников в государственной системе, а также все ли победители Президентского кадрового резерва трудоустроились в стране, ответил официальный представитель, пресс-секретарь Агентства РК по делам государственной службы Ерхан Таткен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Сколько госслужащих трудятся в стране? Не могли бы назвать средний возраст госслужащего и о гендерном балансе в госаппарате?

- На сегодняшний день на государственной службе работают порядка 89 тысяч человек. Средний возраст госслужащих составляет 39 лет. Доля женщин среди госслужащих – 56 %. Из общего количества руководящих должностей в госорганах они занимают 40%.

- По сравнению с тенденциями предыдущих лет не возникают ли cитуации, когда госслужащие переходят на другую работу (в компании, например) из-за заработной платы?

- За последние несколько лет индикатор оттока кадров (доля уволенных по собственному желанию) находится в пределах 6 % и имеет тенденцию к постепенному уменьшению (в 2016 – 6,3 %, в 2017– 6,2 %, в 2018 – 6,2%, в 2019 – 6 %). Согласно данным выходного анкетирования в 2019 году по сравнению с 2018 годом доля лиц, ушедших из системы госслужбы из-за низкий заработной платы, сократилось на 4,4 % (с 31,5 % до 27,1 % ).

При этом показатель сменяемости среди служащих пилотных госорганов после внедрения новой системы оплаты труда госслужащих (основанной на факторно-балльной шкале и бонусах) сократился в 2 раза.

- Насколько население сейчас доверяет конкурсным процедурам среди госслужащих?

- Согласно результатам проведенного в 2019 году независимого социологического исследования 74% респондентов считают процедуру отбора объективной и транспарентной. В 2019 году на государственную службу посредством конкурсов поступило порядка 11 тысяч граждан, из которых более 50 % являются представителями молодежи в возрасте до 30 лет.

- Не могли бы рассказать о кадровом резерве? Все победители Президентского кадрового резерва устроились на работу?

- На сегодняшний день из общего числа (300) резервистов 142 резервиста (47,3 %) трудоустроены на различные должности государственных органов и квазигосударственного сектора. Резервисты трудоустроены на должности заместителей акимов областей, городов, акимов районов и их заместителей, ответственных секретарей, руководителей управлений и отделов, главных инспекторов, а также на руководящие должности подведомственных организаций и квазигосударственного сектора.

Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил с праздником государственных служащих Казахстана.



