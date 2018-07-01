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Каков размер среднемесячной зарплаты в Казахстане

31 Июля 2018 15:47 264
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Каков размер среднемесячной зарплаты в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в апреле-июне 2018 года среднемесячная заработная плата одного работника составила 162 751 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

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Размер среднемесячной заработной платы одного работника во втором квартале в сравнении с аналогичным периодом 2017 года в номинальном выражении увеличился на 8,5 процента, в реальном - на 2,2 процента.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности - 335,3 тыс тенге (что в 2,1 раза превышает среднереспубликанский уровень), в профессиональной, научной и технической деятельности - 273,2 тыс тенге (в 1,7 раз), в сфере промышленности - 224,7 тыс тенге (в 1,4 раза), в сфере информации и связи - 238,4 тыс тенге (в 1,5 раза), в сфере строительства - 212,8 тыс тенге (в 1,3 раза).

Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 93,7 тыс тенге, что на 42,4 процента ниже среднего показателя по республике.

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области - 291,3 тыс тенге, что в 1,8 раз превышает среднереспубликанский показатель. В Жамбылской области ее величина составила 111,2 тыс тенге, что на 31,7 процента ниже среднего уровня по стране.

фото:www.enbek.gov.kz

 

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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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