Каков размер среднемесячной зарплаты в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в апреле-июне 2018 года среднемесячная заработная плата одного работника составила 162 751 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Размер среднемесячной заработной платы одного работника во втором квартале в сравнении с аналогичным периодом 2017 года в номинальном выражении увеличился на 8,5 процента, в реальном - на 2,2 процента.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности - 335,3 тыс тенге (что в 2,1 раза превышает среднереспубликанский уровень), в профессиональной, научной и технической деятельности - 273,2 тыс тенге (в 1,7 раз), в сфере промышленности - 224,7 тыс тенге (в 1,4 раза), в сфере информации и связи - 238,4 тыс тенге (в 1,5 раза), в сфере строительства - 212,8 тыс тенге (в 1,3 раза).

Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 93,7 тыс тенге, что на 42,4 процента ниже среднего показателя по республике.

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области - 291,3 тыс тенге, что в 1,8 раз превышает среднереспубликанский показатель. В Жамбылской области ее величина составила 111,2 тыс тенге, что на 31,7 процента ниже среднего уровня по стране.

фото:www.enbek.gov.kz