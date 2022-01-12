+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Каков размер штрафа за нарушение режима чрезвычайного положения в РК

12 Января 2022 20:35
Поделиться:
Каков размер штрафа за нарушение режима чрезвычайного положения в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВД РК напомнили о требованиях режима ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на оперативный штаб ведомства.

Новости по теме
По 55 звонков в сутки поступает в call-центр полиции СКО
Опубликовано видео рабочей поездки Главы государства в Алматы Режим особых условий, действующий в колониях на период ЧП, разъяснили в Акмолинской области Прибывающих в Атырау ночью пассажиров развезут на автобусах

В Министерстве внутренних дел РК отметили, что Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с 5 января до 19 января на территории страны введено чрезвычайное положение.

В этой связи на период действия чрезвычайного положения необходимо:

1) соблюдать правила общественного порядка, ограничения на передвижения и режим комендантского часа;

2) не покидать без крайней необходимости свои жилища и ограничить посещение мест массового пребывания граждан;

3) иметь при себе документы, удостоверяющие личность, при передвижении на автотранспорте иметь регистрационные и иные документы на них, подтверждающие принадлежность;

4) не организовывать и не проводить мирные собрания, зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, забастовки, а также семейные обряды, связанные с рождением, свадьбой, смертью и др.;

5) в случае обращения сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел или обороны выполнять их законные требования, не провоцировать или осуществлять другие действия, препятствующие выполнению ими их служебных обязанностей;

6) сообщать в органы полиции или комендатуры об известных фактах совершения или планирования третьими лицами преступлений или иных действий, подрывающих общественную безопасность и порядок, конституционный строй или территориальную целостность, мародерства, а также подозрительных лицах, представляющих оперативный интерес.

В ведомстве напомнили, что за нарушение режима чрезвычайного положения предусмотрена административная ответственность по статье 476 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, влекущая предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Министерство внутренних дел продолжает мероприятия по обеспечению правопорядка, задержанию преступников и мародеров, охране стратегически важных объектов и просит граждан соблюдать установленные временные ограничения.



Подписывайтесь на наш канал:

#МВД РК   #ЧП-2022  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
По 55 звонков в сутки поступает в call-центр полиции СКО
Опубликовано видео рабочей поездки Главы государства в Алматы
Режим особых условий, действующий в колониях на период ЧП, разъяснили в Акмолинской области
Прибывающих в Атырау ночью пассажиров развезут на автобусах
Популярное
1 Фракция «Ак жол» в Мажилисе требует принять меры по коррупционным скандалам в спорте
2 Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
3 Нурлан Нигматулин: Мажилис оперативно рассмотрит законопроекты по стабилизации ситуации в стране
4 Скорее начать вакцинацию препаратом Pfizer на платной основе требуют депутаты
5 Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
6 Фининституты будут обязаны раскрывать информацию обо всех американцах, открывших счета в РК - Мажилис
Читайте также
В это трудное время ООН продолжает поддерживать Казахстан
Касым-Жомарт Токаев: Главная задача государства – обеспечение благополучия и качества жизни наших соотечественников
Фракция «Ак жол» в Мажилисе требует принять меры по коррупционным скандалам в спорте
Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
Нурлан Нигматулин: Мажилис оперативно рассмотрит законопроекты по стабилизации ситуации в стране
Скорее начать вакцинацию препаратом Pfizer на платной основе требуют депутаты
Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
Фининституты будут обязаны раскрывать информацию обо всех американцах, открывших счета в РК - Мажилис
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив