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вчера 21:54
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Каков размер штрафа за нарушение режима чрезвычайного положения в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВД РК напомнили о требованиях режима ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на оперативный штаб ведомства.
В Министерстве внутренних дел РК отметили, что Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с 5 января до 19 января на территории страны введено чрезвычайное положение.
В этой связи на период действия чрезвычайного положения необходимо:
1) соблюдать правила общественного порядка, ограничения на передвижения и режим комендантского часа;
2) не покидать без крайней необходимости свои жилища и ограничить посещение мест массового пребывания граждан;
3) иметь при себе документы, удостоверяющие личность, при передвижении на автотранспорте иметь регистрационные и иные документы на них, подтверждающие принадлежность;
4) не организовывать и не проводить мирные собрания, зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, забастовки, а также семейные обряды, связанные с рождением, свадьбой, смертью и др.;
5) в случае обращения сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел или обороны выполнять их законные требования, не провоцировать или осуществлять другие действия, препятствующие выполнению ими их служебных обязанностей;
6) сообщать в органы полиции или комендатуры об известных фактах совершения или планирования третьими лицами преступлений или иных действий, подрывающих общественную безопасность и порядок, конституционный строй или территориальную целостность, мародерства, а также подозрительных лицах, представляющих оперативный интерес.
В ведомстве напомнили, что за нарушение режима чрезвычайного положения предусмотрена административная ответственность по статье 476 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, влекущая предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Министерство внутренних дел продолжает мероприятия по обеспечению правопорядка, задержанию преступников и мародеров, охране стратегически важных объектов и просит граждан соблюдать установленные временные ограничения.
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