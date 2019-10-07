Каков прогноз врачей – выживет ли подожженная мужем женщина
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Врачей НИИ травматологии и ортопедии попросили дать прогноз, выживет ли подожженная мужем женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сложно давать прогнозы, но само повреждение – тяжелые ожоги третьей-четвертой степени – говорят о том, что прогноз для жизни еще неизвестен. Возможно, неблагоприятен. Мы не можем сейчас давать конкретные прогнозы», - сказала врач-реаниматолог НИИТОО Татьяна Лебига.
По ее словам, учитывая состояние пациентки, операция пока не нужна.
«Состояние ожогового шока предусматривает ведение противошоковой и инфузионной терапии, введение сильнодействующих обезболивающих препаратов, а также антибактериальную терапию и т.д. для пересадки кожи, она сначала должна выйти из шокового состояния», - отметила врач.
Т. Лебига также сообщила, что помимо ожогов, у пациентки перелом ключицы, но в ее состоянии для жизни это не опасно.
«У нее пострадали волосистая часть головы, лицо, у нее только нижние конечности от колен и ниже остались целы», - добавила спикер.
Напомним, сегодня стало известно о трагическом случае, который произошел в столице – в ходе семейного конфликта мужчина вывез свою жену за город, облил бензином и поджег.
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