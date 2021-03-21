Каков порог достаточности при передаче пенсионных в доверительное управление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О минимальном пороге достаточности при передаче пенсионных накоплений в доверительное управление рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Порог достаточности при передаче пенсионных активов в доверительное управление существует. Он рассчитан согласно Методике определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, который утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан», - сообщили в ЕНПФ в ответ на запрос редакции.

Расчет произведен таким образом, чтобы к моменту достижения пенсионного возраста сформировать пенсионный капитал, необходимый для обеспечения ежемесячного дохода пенсионера в размере не ниже одной минимальной пенсии. То есть порог минимальной достаточности пенсионных накоплений – это сумма денег, которая должна сохраняться на пенсионном счете вкладчика для основного целевого назначения – пенсионных выплат.

С учетом того, что вкладчики и в будущем (до наступления пенсионного возраста) продолжат трудовую деятельность и, соответственно, будут делать пенсионные отчисления в ЕНПФ, пороги минимальной достаточности рассчитываются для каждого конкретного возраста, исходя из допущения о ежемесячном (по 12 раз в год) перечислении обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ от дохода в размере минимальной заработной платы.

Размеры порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2021 год следующие:

«После того, как вкладчик убедится в достаточности пенсионных накоплений на своем пенсионном счете, он может подать в ЕНПФ письменное заявление о переводе определенной суммы накоплений УИП. Если человек заключил договор пенсионного аннуитета со страховой компанией и у него на ИПС в ЕНПФ остались накопления, он также может их доверить УИП. Заявление может быть подано с помощью электронной цифровой подписи через личный кабинет на сайте www.enpf.kz , где есть подробная инструкция по переводу накоплений либо при личном обращении в любое региональное отделение ЕНПФ, при этом при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность», - заключили в ЕНПФ.

ЕНПФ осуществляет перевод части пенсионных накоплений, превышающей сумму достаточности, в доверительное управление УИП в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты поступления заявления. Оставшаяся часть пенсионных накоплений Заявителя продолжит находиться под управлением Национального банка Республики Казахстан. Общий учет накоплений на индивидуальном пенсионном счете вкладчика будет вести ЕНПФ.