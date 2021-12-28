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Каков охват населения Казахстана вакцинацией против коронавируса

28 Декабря 2021 09:47
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Каков охват населения Казахстана вакцинацией против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек прошло вакцинацию от коронавирусной инфекции в Казахстане, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В республике продолжается вакцинация населения против КВИ. На сегодня охват подлежащего взрослого населения первым компонентом составил 78,6%, вторым компонентом - 74,4% от подлежащего взрослого населения», - сказал Жандос Буркитбаев.

Спикер добавил, что с учетом роста заболеваемости в мире и широкого распространения варианта штамма «Омикрон» необходимо увеличить темпы вакцинации населения и завершить вакцинацию подлежащего населения.

Ранее он предупредил о высоком коэффициенте распространенности штамма «Омикрон» в мире.

«Омикрон имеет высокий коэффициент распространенности, который равен 1:5, отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ, заболеваемость распространится по всему миру в течение нескольких месяцев», - добавил Жандос Буркитбаев.



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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Серик Сабеков

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