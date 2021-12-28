Каков охват населения Казахстана вакцинацией против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек прошло вакцинацию от коронавирусной инфекции в Казахстане, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В республике продолжается вакцинация населения против КВИ. На сегодня охват подлежащего взрослого населения первым компонентом составил 78,6%, вторым компонентом - 74,4% от подлежащего взрослого населения», - сказал Жандос Буркитбаев.

Спикер добавил, что с учетом роста заболеваемости в мире и широкого распространения варианта штамма «Омикрон» необходимо увеличить темпы вакцинации населения и завершить вакцинацию подлежащего населения.

Ранее он предупредил о высоком коэффициенте распространенности штамма «Омикрон» в мире.

«Омикрон имеет высокий коэффициент распространенности, который равен 1:5, отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ, заболеваемость распространится по всему миру в течение нескольких месяцев», - добавил Жандос Буркитбаев.



