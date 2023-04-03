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Каков оборот «серого» экспорта казахстанского бензина и дизтоплива в соседние страны

Автор:  
Серик Сабеков
3 Апреля 2023, 16:51
Каков оборот «серого» экспорта казахстанского бензина и дизтоплива в соседние страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какой оборот «серого» экспорта казахстанского бензина и дизтоплива в соседние страны, сообщил и.о. министра энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доход от «серого» экспорта казахстанского бензина и дизтоплива составляет от 50% до 120%. В год он достигает примерно 140 млн долларов США», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

По данным ведомства, есть множество фактов, когда фуры оснащаются дополнительными баками. Таким образом, одна фура может разом заправиться от одной до четырех тонн топлива. Если такая фура заправляется в РК и едет «сливаться» в Узбекистан, с 1 тонны можно заработать 700 долларов; если едет в Кыргызстан – 250 долларов. Даже если заправлять и сливать разрешенные 300 литров, то заработок все равно очень высокий (рентабельность от 50% до 120%).


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