Каков объем общих международных резервов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Золотовалютные резервы Национального Банка снизились на 6,8% или 2,1 млрд тенге. Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка РК Мадина Абылкасымова, выступая на презентации законопроекта «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате погашения валютного свопа с банками и оттоков со счетов клиентов в иностранной валюте за рубеж золотовалютные резервы Национального Банка снизились на 6,8%, или 2,1 млрд, и составили 28,8 млрд долл. США», - сказала Мадина Абылкасымова.

При этом было отмечено, что общие международные резервы, включая активы Национального фонда в размере 59,4 млрд долл. США, составили 88,2 млрд долл. США.

«По результатам 1 полугодия текущего года счет текущих операций платежного баланса сложился с дефицитом в 1,9 млрд долл. США. По сравнению с 1 полугодием 2018 года экспорт товаров вырос на 0,8% до 28,6 млрд долл. США. Импорт товаров вырос на 7,2% до 17,2 млрд долл. США в результате увеличения спроса на инвестиционные и непродовольственные товары», - добавила Мадина Абылкасымова.