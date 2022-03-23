Каков объем местного содержания в закупках недропользователей в РК
По данным ведомства, по итогам 2021 года общий объем закупок недропользователей энергетического сектора составляет 4,69 трлн тенге, среднеотраслевой показатель доли местного содержания составляет 61,8% на сумму 2,9 трлн тенге, в том числе: товары - 24,3%, работы – 76,4%, услуги - 53,6%.
При этом, как отмечают в Минэнерго, есть возможности для увеличения доли местного содержания в товарах (на сегодня 24,3%).
Для этого Министерством реализованы две инициативы.
Первое. Компанией «Шеврон» в рамках своих реинвестиционных обязательств создан Фонд прямых инвестиций развития местного содержания.
Второе. В апреле 2021 года создан «Международный центр развития нефтегазового машиностроения», который ведет работу по развитию местных товаров для нужд трех крупных операторов.