Каков объем местного содержания в закупках недропользователей в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что делается для увеличения доли местного содержания в закупках недропользователей, рассказали в Министерстве энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, по итогам 2021 года общий объем закупок недропользователей энергетического сектора составляет 4,69 трлн тенге, среднеотраслевой показатель доли местного содержания составляет 61,8% на сумму 2,9 трлн тенге, в том числе: товары - 24,3%, работы – 76,4%, услуги - 53,6%.

При этом, как отмечают в Минэнерго, есть возможности для увеличения доли местного содержания в товарах (на сегодня 24,3%).

Для этого Министерством реализованы две инициативы.

Первое. Компанией «Шеврон» в рамках своих реинвестиционных обязательств создан Фонд прямых инвестиций развития местного содержания.

Второе. В апреле 2021 года создан «Международный центр развития нефтегазового машиностроения», который ведет работу по развитию местных товаров для нужд трех крупных операторов.