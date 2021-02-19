Каков новый порядок согласования прокурором ключевых процессуальных решений в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новом порядке согласования прокурором ключевых процессуальных решений рассказал заместитель Генпрокурора РК Марат Ахметжанов в ходе презентация цифровых проектов Комитета по правовой статистике и специальным учетам ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На платформе «Е-уголовное дело» полностью реализуется новый порядок согласования прокурором ключевых процессуальных решений, что обеспечивает оперативный доступ к материалам уголовных дел и своевременное выявление нарушений», - сказал Марат Ахметжанов.

Этот проект, по его словам, внедрен в рамках исполнения поручения Главы государства, данных в Послании «Казахстан в новой реальности: Время действий» от 1 сентября 2020 года. В этой связи, Генпрокуратурой подготовлен ряд изменений в действующее уголовно-процессуальное законодательство.

С 1 октября 2020 года в пилотном режиме к этой работе присоединились все регионы.

С 31 декабря 2020 года вступил в силу Закон «Об усилении защиты прав граждан в уголовном процессе», предусматривающий процедуру согласования прокурором ключевых процессуальных решений.

«Суть этой работы заключается в том, что следователь свое решение о признании лица подозреваемым, квалификации, переквалификации деяния, прерывании сроков, прекращении дела, а также протокол обвинения лица и постановление о применении приказного производства формирует в ЕРДР в электронном виде», - пояснил Марат Ахметжанов.

Было отмечено, что прокурор в режиме онлайн проверяет в установленные сроки их законность, в случае выявления нарушений принимает меры. Без согласования и утверждения прокурором вышеуказанные процессуальные решения не будут иметь юридической силы.

Кроме того, участники уголовного процесса имеют возможность дистанционно отслеживать принятые процессуальные решения, в случаях несогласия, своевременно их обжаловать.

«Такая модель сокращает время подготовки процессуальных документов и сроки следствия, обеспечивает защиту прав и свобод лиц, незаконно вовлеченных в орбиту уголовного преследования. Реализация этих нововведений является первым этапом перехода на трехзвенную модель уголовного процесса», - добавил Марат Ахметжанов.

По данным ведомства, за истекший период 2021 года в рамках УПК прокурорами согласовано и утверждено 29 934 решений, отказано в согласовании и утверждении по 4101 решению.