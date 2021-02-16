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    10:28, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Каков дефицит счета платежного баланса страны, рассказали в Нацбанке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о текущем счете платежного баланса страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Текущий счет платежного баланса, по предварительным данным, в 2020 году, соответствуя нашему прогнозу, сложился с дефицитом 5,9 млрд долларов США, что меньше дефицита 2019 года на 1,3 млрд долларов США из-за сокращения доходов к выплате иностранным инвесторам», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    По его словам, основной причиной дефицита текущего счета является снижение экспорта товаров за счет сокращения экспорта нефти и газового конденсата.

    «Снижение импорта товаров было умеренным и связано с сокращением ввоза инвестиционных и промежуточных товаров», - добавил он.

    Ранее Е. Досаев озвучил прогнозы международных экспертов касательно сроков возвращения к нормальной жизни. По его словам, учитывая темпы вакцинации, на это потребуется 7 лет.


    Теги:
    Правительство Нацбанк Казахстана Правительство РК Экономика
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