Каков дефицит счета платежного баланса страны, рассказали в Нацбанке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о текущем счете платежного баланса страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Текущий счет платежного баланса, по предварительным данным, в 2020 году, соответствуя нашему прогнозу, сложился с дефицитом 5,9 млрд долларов США, что меньше дефицита 2019 года на 1,3 млрд долларов США из-за сокращения доходов к выплате иностранным инвесторам», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, основной причиной дефицита текущего счета является снижение экспорта товаров за счет сокращения экспорта нефти и газового конденсата.

«Снижение импорта товаров было умеренным и связано с сокращением ввоза инвестиционных и промежуточных товаров», - добавил он.

Ранее Е. Досаев озвучил прогнозы международных экспертов касательно сроков возвращения к нормальной жизни. По его словам, учитывая темпы вакцинации, на это потребуется 7 лет.