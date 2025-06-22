Каков был путь Казахстана в Совбез ООН — бывший постпред Бырганым Айтимова

— Вы стояли у истоков кампании по избранию Казахстана в Совет Безопасности ООН в 2017–2018 годы. С чего началась эта работа и какие шаги были ключевыми для завоевания доверия государств-членов ООН?

— Официально первым шагом стало выдвижение кандидатуры Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН в 2010 г. Однако, процесс начался задолго до этого времени.

Значимым тестом успешного продвижения инициатив нашей страны на площадке ООН стало Международного дня действий против ядерных испытаний. В то время Казахстан ещё не объявлял официально о намерении баллотироваться в Совбез, однако все эти действия уже становились частью продуманной дипломатической стратегии.

С каждым постоянным представителем на тот момент 191 государства-члена ООН была проведена индивидуальная встреча. Особые трудности возникали даже в переговорах с нашими стратегическими партнёрами. Приходилось настаивать, убеждать, а иногда прибегать к более жёсткой дипломатической риторике, включая демарши. Результатом этих усилий стало принятие в декабре 2009 года Резолюции Генассамблеи ООН, провозгласившей 29 августа Международным днём действий против ядерных испытаний.

Как вам известно, Совбез ООН состоит из 15 членов, из которых 5 — постоянные: Китай, Россия, Великобритания, Франция и США. Остальные 10 членов избираются в качестве непостоянных сроком на два года. И здесь между кандидатами разворачивается настоящая борьба. Казахстан на протяжении всех лет независимости отличался миролюбивой, сбалансированной и многовекторной внешней политикой. Предсказуемость страны создала определённый авторитет и ресурс доверия.

Наша страна уже сделала немало для укрепления международной и региональной безопасности. Был закрыт Семипалатинский ядерный полигон, Казахстан добровольно отказался от четвёртого по величине ядерного потенциала в мире. Мы выполнили все обязательства по выведению ядерного арсенала, уничтожили инфраструктуру ядерного оружия. Эти последовательные шаги в области ядерного разоружения получили международное признание. Бывший президент США Барак Обама отметил, что «Казахстан стал моделью для усилий в этом направлении по всему миру».

Кроме того, наши инициативы по продвижению диалога цивилизаций, религиозной и межэтнической толерантности, а также по экономическому развитию в условиях глобальных вызовов позволили представить Казахстан как конструктивного и уважаемого участника международного сообщества. И тем не менее, впереди нас ждала чрезвычайно напряжённая дипломатическая работа.

В июне 2010 года я, как постоянный представитель Казахстана при ООН, на заседании Азиатской группы объявила о том, что Республика Казахстан официально зарегистрировала свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2017–2018 годы с выборами 2016 году. Постоянному представительству необходимо было составить план действий по продвижению кандидатуры Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН.

Отдельным важным направлением стало увеличение участия Казахстана в миротворческой деятельности ООН. В те годы лишь несколько казахстанских миротворцев работали в Непале, тогда как наш конкурент на выборах — Таиланд — уже зарекомендовал себя как одна из стран, активно направляющих свои контингенты для участия в миротворческих миссиях ООН.

Другим действием стала планомерная политика установления дипломатических отношений со всеми государствами мира. Конечно, мы использовали возможности прямых и непосредственных контактов в штаб-квартире ООН, реализовывая свои действия через ООНовский канал. Была выстроена тесная координация между МИД, Постоянным представительством Казахстана при ООН и другими органами.

Было рекомендовано назначение специальных посланников Президента по продвижению кандидатуры РК в Совет Безопасности ООН. Важным элементом кампании стало убеждение государств-членов ООН в последовательности и приверженности Казахстана принципам многостороннего сотрудничества, направленного на укрепление прочного мира, безопасности и устойчивого развития на планете.

Голосование состоялось летом 2016 года. Казахстан баллотировался от Азиатско-Тихоокеанской группы. В первом туре мы набрали 113 голосов, в то время как наш конкурент Таиланд — 77. Так как для победы необходимо было получить не менее двух третей голосов (129 из 193), потребовался второй тур. Во втором туре Казахстан одержал уверенную победу, получив 138 голосов.

— Известно, что Вы возглавляли международную ассоциацию постоянных представителей при ООН в Нью-Йорке. В чем заключалась Ваша деятельность?

— Международная ассоциация постоянных представителей при ООН была создана в феврале 1988 года как неформальный форум и структура для регулярных коммуникаций и консультаций среди бывших и действующих постоянных представителей.

С 2009 по 2013 год исполняла обязанности президента данной ассоциации. Нам удалось вызвать повышенный интерес к нашей стране, поскольку вновь прибывшие в ООН постоянные представители наносили визиты вежливости и принимали участие в мероприятии «to bid farewell», завершающих свою работу постпредов.

Важно отметить, что Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун ежегодно дважды встречался с нами в рамках мероприятий Ассоциации и информировал о предстоящих планах работы штаб-квартиры ООН. Президенты Генеральной Ассамблеи также принимали наши приглашения участвовать в таких встречах.

— Вы организовали первый официальный визит Пан Ги Муна в Казахстан в 2010 году. Какие были основные результаты визита? В каких областях с тех пор был наибольший прогресс в сотрудничестве между РК и ООН?

— Показательным подтверждением активного сотрудничества между нашей страной и ООН стали официальные визиты Генеральных секретарей ООН: Кофи Аннана в 2002 году, Пан Ги Муна — в апреле и декабре 2010 года, а также совсем недавно — Антониу Гутерриша. Мне выпала честь передать приглашение Главы государства Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну посетить Казахстан.

Визит Пан Ги Муна ознаменовался тем, что впервые глава международной организации посетил Семипалатинский ядерный полигон, в частности «Ground Zero». И там, на месте бывших ядерных испытаний, он призвал руководителей всех стран, особенно ядерных держав, последовать примеру Казахстана, который в 1991 году принял смелое решение закрыть ядерный полигон и отказаться от ядерного оружия.

Кроме того, Пан Ги Мун, как глава ООН, представлял организацию на саммите ОБСЕ, состоявшемся 1–2 декабря 2010 года в Астане. Казахстан принимал Генерального секретаря ООН на самом высоком протокольном уровне. Несмотря на занимаемую высокую должность в мировой дипломатии, Пан Ги Мун — очень скромный и благородный человек.

Наибольший прогресс в сотрудничестве между Республикой Казахстан и ООН наблюдался не только в сфере международной безопасности, но и по таким направлениям, как мирный атом, «зелёная» экономика, устойчивая энергетика, Декада сближения культур, развитие электронного правительства, техническое сотрудничество, гендерное равенство и другие актуальные темы, включая назначение представителя Казахстана на высокую руководящую должность в системе ООН.

— Какую роль могут играть средние державы в укреплении многостороннего сотрудничества и снижении конфликтогенности в мире?

— В период геополитической турбулентности такие объединения, как G7, Европейский союз и ряд других международных организаций, как показала практика, не смогли предложить адекватные и действенные решения для выхода из кризисных ситуаций. В этих условиях всё более заметной становится роль средних держав, способных оказывать существенную поддержку в планировании и реализации проектов глобального значения. При этом особенность их вклада заключается в том, что они опираются на проверенный национальный опыт достижения устойчивого развития.

Важно отметить, что количество таких государств неуклонно растёт. Всё больше стран, ранее имевших статус реципиентов, трансформируются в доноров. Казахстан является конкретным примером подобной трансформации. Сегодня мы ведём активный обмен опытом и лучшими практиками по широкому кругу вопросов, затрагивающих различные аспекты жизнедеятельности общества, тем самым внося вклад в практическое решение актуальных международных задач. Многонациональность и многоконфессиональность становятся устойчивой реальностью для всё большего числа государств. Миграционные процессы создают новые вызовы, с которыми сталкиваются в том числе и развитые государства. Именно на этом фоне выделяется казахстанский опыт в построении эффективной модели межнационального и межрелигиозного согласия. В данном контексте логическим продолжением усилий нашей страны в этом направлении стало принятие по инициативе Республики Казахстан на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции «Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира». Основным элементом данного документа стало провозглашение Международного десятилетия сближения культур на период 2013–2022 годы.