Каков алгоритм работы новых платных парковок в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Алгоритм работы новых платных парковок в столице объяснил руководитель ТОО «Парковочное пространство Астаны» Чингиз Досыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У каждого парковочного кармана обустроены дополнительные спецзнаки, которые определяют именно платность. Любой автовладелец паркует транспортное средство на парковке, и, видя этот знак, понимает, что это платная парковка. Далее он может выполнить несколько действий: или он оплатит за платную парковку, либо он относится к льготной категории граждан или имеет абонементы на пользование данной территорией»,- пояснил Чингиз Досыбаев, выступая на заседании Общественного совета города Нур-Султана.

Спикер добавил, что есть отдельная служба мониторинга.

«Далее получается – есть отдельная служба мониторинга, которая оборудована сертифицированными приборами фото- и видеофиксации, которые интегрированы в транспортные средства. По определенному графику наши транспортные средства въезжают в зону платных парковок и фиксируют все транспортные средства, которые припаркованы на парковках. В дальнейшем эти данные в автоматическом порядке передаются на серверную часть нашего программного обеспечения, которая в результате информирует - была ли оплата у каждого транспортного средства, или собственником данного транспортного средства является льготник. В случае, если оплаты не было, то данные в автоматическом порядке передаются на сервера УАП ДП, и уже в дальнейшем сотрудники полиции принимают решение - принимать ли в отношении данных автовладельцев административные предписания», - добавил Чингиз Досыбаев.