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    13:17, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какого уровня коллективного иммунитета должен достичь Казахстан в этом году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня важно достичь необходимого уровня коллективного иммунитета для предотвращения распространения новых штаммов КВИ. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день вакцинация против КВИ признана единственной альтернативой самоизоляции и карантину. Сегодня важно достичь необходимого уровня коллективного иммунитета для предотвращения появления и распространения новых штаммов КВИ», - сказал Алексей Цой.

    Министр добавил, что ВОЗ поставлена задача достижения коллективного иммунитета до конца года не менее 40%, а к середине следующего года до 70% от численности населения.

    Ранее сообщалось, что с 2013 года по настоящее время от числа подлежащих вакцинации отказались от профилактических прививок 24 976 человек, из них 58% - по личным убеждениям, 23,2% - по религиозным убеждениям, 12,8% - из-за недоверия к вакцинам, 6% - в результате негативной информации в СМИ. За первое полугодие этого года зарегистрировано 3417 случаев отказа от вакцинации.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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