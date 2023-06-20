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Какого уровня достиг госдолг Казахстана

Автор:  
Серик Сабеков
20 Июня 2023, 16:59
Какого уровня достиг госдолг Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный долг составляет менее 25% к ВВП. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на совместном заседании палат Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводимая политика управления госдолгом будет осуществляться в строгом соблюдении установленных финансовых ограничений. Данный вопрос находится на постоянном контроле Правительства. Мы поддерживаем инициативы ВАП (высшей аудиторской палаты) по повышению открытости и прозрачности принятых обязательств», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Глава минфина заверил, что они будут учтены в процессе работы.

«Поднятые депутатами и Высшей аудиторской палатой вопросы касательно системы государственного планирования и совершенствования эффективности использования средств, а также другие вопросы будут включены в отдельную Дорожную карту», - добавил Ерулан Жамаубаев.


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