Какого роста должен быть участковый инспектор полиции

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Об изменениях в работе участковых полицейских в связи с тем, что в Казахстане внедряется сервисная модель полиции, в которой важную роль играют участковые полицейские, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.

- Жанат Куанышевич, расскажите, пожалуйста, о современных тенденциях работы участковых инспекторов полиции?

- Одним из важнейших индикаторов статуса профессии участкового инспектора полиции является ее престиж, то есть оценка привлекательности данной профессии, как в глазах общественного мнения, так и в глазах самих сотрудников полиции. В условиях современности повышение престижа участкового полицейского становится задачей государственного масштаба, решение которой касается, прежде всего, как территориальных органов, так и государства в целом.

Особая роль в этом принадлежит государственным структурам региональных уровней, органам местного самоуправления, общественным институтам. На основе анализа опыта деятельности отдельных регионов Казахстана, предпринимается попытка обобщить причины, которые отрицательно сказываются на престиже этой службы, и, наоборот - предложить ряд мер правового и организационного характера, направленных на его повышение. И здесь важно обеспечить моральную и материальную составляющие системы оценок, которые существенно влияют на престиж службы. При подборе кандидатов на замещение вакантных должностей участковых инспекторов полиции особое внимание уделяется работе кадровых подразделений органов внутренних дел.

- Насколько последние реформы Министерства внутренних дел РК затронули работу участковых, какие новые функции появились?

- В реформах местной полицейской службы по принципу «полиция в шаговой доступности» ключевая роль отводится участковому инспектору полиции. Как известно, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил повышение статуса участкового инспектора полиции на законодательном уровне, предоставив все возможности для продуктивной работы, поскольку местная полицейская служба является подразделением полиции, которое непосредственно контактирует с населением. Участковый должен быть узнаваемым, авторитетным, доступным для граждан, должен активно защищать их права. Расширяются полномочия участкового в сфере профилактики правонарушений и бытового насилия. Одновременно внедряются в практику пошаговые алгоритмы действий участковых в вопросах коммуникаций с населением.

- Сколько в Жамбылской области участковых инспекторов полиции?

- На сегодняшний день по области 367 участковых инспекторов полиции и 85 их помощников.

- Сколько у нас опорных пунктов полиции по области?

- Всего по области 197 участковых пунктов полиции, в том числе в областном центре находятся 30 и в районах – 167 ОП.

- Опорные пункты полиции всегда, в основном, располагались на первых этажах многоэтажных жилых зданий. Целесообразно ли это? Может быть, лучше строить отдельно стоящие здания опорных пунктов полиции?

- Целесообразность нахождения на первом этаже обусловлена принципом «шаговой доступности». Однако на сегодняшний день из 197 действующих опорных пунктов полиции всего 30 расположены на первых этажах жилых зданий в городах Тараз, Каратау и Шу. Строятся и отдельно стоящие здания опорных пунктов полиции. Так, в этом году накануне Дня казахстанской полиции в райцентре Жамбылского района селе Аса появился новый участковый пункт. Здесь стражи порядка будут обеспечивать безопасность и спокойствие местного населения с 9:00 утра до 23:00 вечера, без выходных. Помещение оснащено новым оборудованием, отвечающим всем современным требованиям. Данный пункт обслуживает как районные, так и пригородные населенные пункты, административно относящиеся к райцентру. В среднем, это более 32 тысяч жителей. К участковому пункту уже подключили внутрипоселковые камеры видеонаблюдения. В новом участковом пункте полиции 15 сотрудников и восемь служебных автомобилей.

- Насколько жамбылские участковые полицейские на данный момент обеспечены транспортом, техническими средствами, необходимыми для успешной работы?

- Есть утвержденные приказом МВД РК нормы «положенности», по которым участковые инспекторы полиции на 100 процентов должны быть обеспечены служебным автотранспортом, на 60 процентов - электронными планшетами для составления административных протоколов и на 80 процентов портативными видеорегистраторами. Работа по обеспечению техническими средствами продолжается. До конца этого года все участковые инспекторы полиции Жамбылской области стопроцентно будут обеспечены техническими средствами.

Также планируется до конца года обеспечить наших участковых инспекторов полиции форменным обмундированием нового образца. Совместно с местными исполнительными органами оснащаем участковые пункты полиции компьютерной техникой, обставляем мебелью.

- Какие личностные и профессиональные качества учитываются при приеме на должность участкового инспектора полиции?

- При поступлении на службу в органы внутренних дел на должность участкового инспектора полиции имеются специальные требования к физическому развитию. Так, рост кандидата должен составлять не менее 170 сантиметров. Обязательными условиями являются наличие высшего юридического образования. Участковый полицейский должен быть хорошим психологом и иметь такие личностные качества, как стрессоустойчивость, коммуникабельность, ответственность. Конечно же, в работе с населением у потенциального кандидата должны быть самодисциплина, профессиональное развитие, способность быстро принимать решения, толерантность.

- Спасибо за беседу!