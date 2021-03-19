Какое время дается на выполнение государственного оборонного заказа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев ответил на депутатский запрос касательно нормативно-правовых актов в области государственного оборонного заказа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По первому вопросу сообщаем, что «период исполнения ГОЗ» определяет период капитализации затрат по исполнению мероприятия ГОЗ и никак не влияет на сроки заключения договоров. В соответствии со статьей 22 Закона Республики Казахстан «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» договор на выполнение ГОЗ заключается на срок до трех лет», - написал Каирбек Ускенбаев в своем ответе.

При этом, по его словам, договор на выполнение ГОЗ заключается как на выполнение всего комплекса производства товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения), выполнения работ военного назначения и оказания услуг военного назначения, так и на отдельные виды этих товаров (продукции), работ и услуг.

«Что касается технологических задач на решение которых требуется 5,10 лет, связанных с разработкой и внедрением новых технологических решений, освоением сложной продукции, имеющих длительный производственный цикл, то такие задачи решаются через финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, а также инвестиционных проектов в связи с чем отсутствует необходимость повторного включения данных расходов в стоимость серийно производимой военной продукции», - заключил вице-министр.

Напомним, в марте текущего года депутаты Мажилиса озвучили жалобу предприятий оборонно-промышленного комплекса Республики. Согласно ей, установленный правилами, так называемый «Период исполнения гособоронзаказа» - не позволяет заключать договоры на продукцию с длительным технологическим циклом изготовления.