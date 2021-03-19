+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 419.17 EUR 500.57
RUB 5.69 CNY 64.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какое время дается на выполнение государственного оборонного заказа

19 Марта 2021 11:55
Поделиться:
Какое время дается на выполнение государственного оборонного заказа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев ответил на депутатский запрос касательно нормативно-правовых актов в области государственного оборонного заказа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Изменения внесены в правила государственного оборонного заказа РК
Заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности прошло в Министерстве обороны РК Новые формы ведения боя отработали на учениях казахстанские военные Проверка компонентов Сил специальных операций «Алтын жебе» проходит в Вооруженных силах РК

«По первому вопросу сообщаем, что «период исполнения ГОЗ» определяет период капитализации затрат по исполнению мероприятия ГОЗ и никак не влияет на сроки заключения договоров. В соответствии со статьей 22 Закона Республики Казахстан «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» договор на выполнение ГОЗ заключается на срок до трех лет», - написал Каирбек Ускенбаев в своем ответе.

При этом, по его словам, договор на выполнение ГОЗ заключается как на выполнение всего комплекса производства товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения), выполнения работ военного назначения и оказания услуг военного назначения, так и на отдельные виды этих товаров (продукции), работ и услуг.

«Что касается технологических задач на решение которых требуется 5,10 лет, связанных с разработкой и внедрением новых технологических решений, освоением сложной продукции, имеющих длительный производственный цикл, то такие задачи решаются через финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, а также инвестиционных проектов в связи с чем отсутствует необходимость повторного включения данных расходов в стоимость серийно производимой военной продукции», - заключил вице-министр.

Напомним, в марте текущего года депутаты Мажилиса озвучили жалобу предприятий оборонно-промышленного комплекса Республики. Согласно ей, установленный правилами, так называемый «Период исполнения гособоронзаказа» - не позволяет заключать договоры на продукцию с длительным технологическим циклом изготовления.


Подписывайтесь на наш канал:

#Армия  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив