Какое вознаграждение получили за сообщения о коррупции жители Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С начала года в Павлодарской области за сообщения о коррупции поощрили двух граждан. Им вручили 428 820 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане введена новая дифференцированная система поощрения граждан, ранее это осуществлялось в зависимости от категории преступления. К примеру, в Павлодарской области в 2021 году поощрено 11 человек на общую сумму 2 100 240 тенге; за три месяца 2022 года поощрено два человека на общую сумму 428 820 тенге», - сообщили в департаменте Агентства по борьбе с коррупцией по Павлодарской области.

За сообщения о коррупционных правонарушениях, при которых сумма взятки или причиненного ущерба либо стоимость представленных льгот, оказанных услуг превышает 1 000 месячных расчетных показателей, единовременное денежное вознаграждение составляет 10 % от суммы взятки или причиненного ущерба, но не более четырех тысяч МРП (12 252 000 тенге), добавили в ведомстве. Раньше максимальный размер поощрения не превышал 100 расчетных показателей (306 300 тенге).

«Поощрение осуществляется в случае, если представленная информация соответствовала действительности, либо если иное содействие в противодействии коррупции, оказанное лицом, повлияло на выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционного правонарушения и в отношении виновного лица: вступило в законную силу постановление суда о наложении административного взыскания; вступил в законную силу обвинительный приговор; утверждено прокурором постановление органа уголовного преследования о прекращении уголовного дела, вступило в законную силу постановление суда о прекращении уголовного дела», - разъяснили в департаменте.

Поощрения финансируются за счет средств республиканского бюджета. Система денежных поощрений людей за сообщение о коррупции – одно из действенных механизмов по ее искоренению, считают антикоррупционщики. Кроме того, в одном из направлений Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы в Казахстане предусмотрено улучшение механизмов сообщения о коррупции. Важно сформировать правильные установки в общественном сознании. Культура неприятия коррупции не должна ассоциироваться с доносительством, утверждают эксперты.