Какое вознаграждение получат призеры международных олимпиад и их педагоги в РК

Директор республиканского научно-практического центра «Дарын» Гаждембек Турсынов рассказал о единовременных вознаграждениях для победителей и призеров международных олимпиад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

На сегодня 754 казахстанских школьника приняли участие в 23 международных олимпиадах, по итогам которых завоевали 241 медаль. Из них 25 золотых, 75 серебряных и 141 бронзовая медаль. До конца года ожидается участие еще в двух международных олимпиадах.

Наши школьники завоевали 23 медали: 2 золотые, 11 серебряных, 10 бронзовых на семи самых престижных международных олимпиадах. В их числе IMO, IPhO, IBO, IOL, IСhO, IGeO, IOI.

По поручению Главы государства с 2022 года победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, а также педагогам, подготовившим их, предусмотрено единовременное вознаграждение.

Отметим, школьник, завоевавший золотую медаль, получает денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, за серебряную медаль – 1000 МРП, за бронзовую – 500 МРП.

Педагогам, подготовившим победителей и призеров, предусмотрено единовременное вознаграждение в следующих размерах:

Педагогу, подготовившему обладателя диплома I степени и золотой медали, - в 26,5 кратном размере базового должностного оклада;

Педагогу, подготовившему обладателя диплома II степени и серебряной медали, - в 17,5 кратном размере базового должностного оклада;

Педагогу, подготовившему обладателя диплома III степени и бронзовой медали, - в 8,5 размере кратном базового должностного оклада.