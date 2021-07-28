Какое вознаграждение получат победители Национальной премии «Учитель Казахстана»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ходе реализации в этом году Национальной премии «Учитель Казахстана» рассказал председатель ЧФ «Фонд развития общественно значимых инициатив» Ермек Мажитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы хотим проинформировать наших учителей и слушателей о ходе реализации проекта Национальной премии «Учитель Казахстана» в рамках глобальной премии «Учитель мира». Глобальная премия «Учитель мира», это аналог Нобелевской премии для учителей с призовым фондом в 1 млн долларов США», - сказал Ермек Мажитов на брифинге в СЦК.
Цель проекта - повышение престижа труда педагогов, повышение статуса педагогов, а также выведение казахстанских педагогов на глобальный уровень.
«Мы считаем, что наши педагоги достойны принимать участие в мировых премиях и получать мировое признание. Национальная премия в Казахстане проводится третий сезон. Прием заявок открыт с апреля месяца и продолжится до 15 августа», - пояснил Ермек Мажитов.
Спикер добавил, что каждый учитель самостоятельно может принять участие в этом проекте без решения администрации школы и рекомендаций. В ходе конкурса учитывается не только профессиональные качества учителей, но и их деятельность в общественно-социальной жизни страны.
Сначала отбираются с помощью независимых судей ТОП 50 учителей, после чего определяются 10 финалистов, которые будут приглашены на церемонию награждения этой премии в городе Алматы 24 сентября.
«Победитель и все 10 финалистов становятся номинантами на глобальную премию «Учитель мира-2022».
«Амбасадор и победитель национальной премии «Учитель Казахстана» получат премию в размере 10 тысяч долларов США, все 9 финалистов помимо победителя также получат ценные призы и признание», - резюмировал Ермек Мажитов.
Ранее председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Жомарт Карамбаев рассказал, что делает Министерство образования и науки РК для перехода на традиционный формат обучения.
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