Какое вознаграждение получает клиент при передаче пенсионных в доверительное управление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде страны рассказали о вознаграждении клиента при передаче его пенсионных в доверительное управление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После получения пенсионных активов от ЕНПФ управляющий инвестиционным портфелем (УИП) инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением правления Национального Банка РК от 3 февраля 2014 года №10, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП. Фиксированное вознаграждение (аналогично банковским депозитам) при инвестировании пенсионных активов не предусмотрено», - сообщили в ЕНПФ в ответ на запрос редакции.

Увидеть, какая сумма инвестиционного дохода начислена от размещения ваших пенсионных накоплений управляющей компанией, можно будет в выписке с индивидуального пенсионного счета, которую можно сформировать за любой период в личном кабинете на сайте www.enpf.kz (в разделе «Услуги»).

Вкладчик, наблюдая за результатами деятельности УИП, может:

- не чаще одного раза в год предоставлять заявление об изменении УИП для передачи своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому УИП;

- представить в ЕНПФ заявление на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление Национальному Банку (не ранее, чем через два года после первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП).

«За 10 календарных дней до достижения вкладчиком пенсионного возраста, его пенсионные накопления с учетом инвестиционного дохода будут возвращены под управление Национального Банка Республики Казахстан (в случае, если они до данного срока находились в доверительном управлении УИП) и использованы для целей осуществления пенсионных выплат по графику, заключения договора пенсионного аннуитета или на иные цели, предусмотренные законодательством», - заключили в Фонде.



