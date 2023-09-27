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    13:56, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Какое участие может принять KEGOK в реализации проекта запуска АЭС

    Какое участие может принять KEGOK в реализации проекта запуска АЭС
    Фото: kegoc.kz.

    Председатель правления акционерного общества «KEGOK» Наби Айтжанов рассказал, какое участие может принять предприятие в реализации проекта запуска АЭС в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге журналисты задали ему вопрос: «Если будет принято решение о строительстве АЭС - какую функцию будет выполнять KEGOK в этом проекте?»

    По словам главы компании, в этом проекте KEGOK напрямую не будет участвовать. А для транспортировки вырабатываемой энергии на собственные средства построит сети.

    - Мы создадим вспомогательную электростанцию, если будет построена АЭС. Все линии, выходящие из АЭС, мы должны подключить. Будем участвовать в этом, - пояснил Наби Айтжанов.

    Журналисты уточнили, на какие средства будут построены сети.

    Руководитель предприятия отметил, что сети будут устанавливать компания на собственные средства.

    - Это за счет наших финансов. АЭС устанавливается только своя генерация. А мы подключаем к ней сети, - сказал Наби Айтжанов.

    Теги:
    Энергетика
    Автор
    Серик Сабеков
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