Какое участие может принять KEGOK в реализации проекта запуска АЭС
Председатель правления акционерного общества «KEGOK» Наби Айтжанов рассказал, какое участие может принять предприятие в реализации проекта запуска АЭС в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На брифинге журналисты задали ему вопрос: «Если будет принято решение о строительстве АЭС - какую функцию будет выполнять KEGOK в этом проекте?»
По словам главы компании, в этом проекте KEGOK напрямую не будет участвовать. А для транспортировки вырабатываемой энергии на собственные средства построит сети.
- Мы создадим вспомогательную электростанцию, если будет построена АЭС. Все линии, выходящие из АЭС, мы должны подключить. Будем участвовать в этом, - пояснил Наби Айтжанов.
Журналисты уточнили, на какие средства будут построены сети.
Руководитель предприятия отметил, что сети будут устанавливать компания на собственные средства.
- Это за счет наших финансов. АЭС устанавливается только своя генерация. А мы подключаем к ней сети, - сказал Наби Айтжанов.