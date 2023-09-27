Какое участие может принять KEGOK в реализации проекта запуска АЭС

Председатель правления акционерного общества «KEGOK» Наби Айтжанов рассказал, какое участие может принять предприятие в реализации проекта запуска АЭС в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге журналисты задали ему вопрос: «Если будет принято решение о строительстве АЭС - какую функцию будет выполнять KEGOK в этом проекте?»

По словам главы компании, в этом проекте KEGOK напрямую не будет участвовать. А для транспортировки вырабатываемой энергии на собственные средства построит сети.

- Мы создадим вспомогательную электростанцию, если будет построена АЭС. Все линии, выходящие из АЭС, мы должны подключить. Будем участвовать в этом, - пояснил Наби Айтжанов.

Журналисты уточнили, на какие средства будут построены сети.

Руководитель предприятия отметил, что сети будут устанавливать компания на собственные средства.