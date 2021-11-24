Какое пособие могут получить дети с особыми потребностями  в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы разъяснили, какие пособия будут получать дети с особыми потребностями с 7 до 16 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам, руководителя департамента труда, социальной защиты и миграции по городу Алматы Мурата Муратбекова, согласно Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан» решено продлить период ухода за ребенком с особыми потребностями до 18 лет.

Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан» вступил в силу 24 октября.

«Теперь законодательство предусматривает дифференциацию оказываемой государством социальной помощи, в том числе размеров пособий по инвалидности, в зависимости от состояния здоровья, степени ограничения жизнедеятельности и нарушения функций организма ребенка. Кроме того, группы инвалидности детям с 7 до 16 лет будут устанавливать на основе заочного решения комиссии, то есть в автоматизированном режиме», - сообщил М. Муратбеков.

Если прежде разделение по группам инвалидности было только среди детей от 16 до 18 лет, то после поправок появились группы инвалидности среди детей от 7 до 16 лет. Новая мера позволит установить размер пособий в зависимости от степени тяжести заболевания этих детей:

ребенок-инвалид первой группы будет получать 1,92 ПМ и 1,49 МРП соответственно;

ребенок-инвалид второй группы- 1,59 ПМ и 1,49 МРП соответственно;

ребенок-инвалид третьей группы- 1,4 ПМ и 0,96 МРП соответственно.

Размеры пособий для всех групп детей-инвалидов были увеличены от 16,7% до 37%. По данным департамента труда, социальной защиты и миграции, в Алматы проживают 4460 детей с инвалидностью в возрасте от 7 до 16 лет, из них к первой относятся 848, ко второй 1327 и в третье группе 2285 детей.

«Очень важно, что группы инвалидности будут устанавливаться однократно в автоматизированном режиме отделами медико-социальной экспертизы. Это будет экспертное заключение, вынесенное заочно на основании данных, имеющихся в МСЭ. Теперь родителям и законным представителям детей не нужно ходить в госорганы для установления группы инвалидности»,- отметил он.