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    02:18, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Какое положение занимает «Барыс» после двух побед подряд в КХЛ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Барыс» в гостях обыграл московский «Спартак» — 3:1. Победу казахстанскому клубу принесли Джереми Бракко (41-я минута), Аркадий Шестаков (45-я) и Егор Петухов (54-я). У «Спартака» отличился Захар Арзамасцев (5-я).

    Таким образом, «Барыс» набрал 13 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

    В предыдущем матче подопечные Андрея Скабелки также добились выездной победы, обыграв в гостях ярославский «Локомотив» (1:0 по буллитам).


    Фото: пресс-службы ХК «Барыс»


    Теги:
    Спорт Барыс Хоккей для mail.ru
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