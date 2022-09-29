Какое положение занимает «Барыс» после двух побед подряд в КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Барыс» в гостях обыграл московский «Спартак» — 3:1. Победу казахстанскому клубу принесли Джереми Бракко (41-я минута), Аркадий Шестаков (45-я) и Егор Петухов (54-я). У «Спартака» отличился Захар Арзамасцев (5-я).

Таким образом, «Барыс» набрал 13 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В предыдущем матче подопечные Андрея Скабелки также добились выездной победы, обыграв в гостях ярославский «Локомотив» (1:0 по буллитам).





Фото: пресс-службы ХК «Барыс»



