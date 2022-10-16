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Какое положение занимает астанинский «Барыс» в КХЛ
16 Октября 2022, 00:59

Какое положение занимает астанинский «Барыс» в КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» улучшил свое положение в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) благодаря домашней победе над хабаровским «Амуром», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Барыс» на своем льду разгромил «Амур» со счетом 5:1, набрал 21 очко и поднялся на четвертое место в Восточной конференции, опередив казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев».

Домашняя серия «Барыса» продолжится матчами с нижегородским «Торпедо» (17 октября) и магнитогорским «Металлургом» (21 октября).

Подопечные Андрея Скабелки одержали три победы в четырех последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Фото: пресс-службы ХК «Барыс»
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