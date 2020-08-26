Какое оборудование закупается для обеспечения населения Казахстана интернетом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какое оборудование закупается Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности для обеспечения сотовой связью и интернетом в Казахстане. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал председатель комитета телекоммуникаций данного ведомства Виталий Ярошенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наше министерство сейчас закупает необходимые радиоконтрольное оборудование. Далеко не секрет, в столице присутствуют все технологии, но имеются проблемы по предоставлению качества. Чтобы контролировать качество, нам необходим определенный измерительный комплекс. Сейчас у нас в ведомстве два автомобиля, которые могут измерять качество интернета и четыре носимых комплекса (рюкзаки). В этом году мы заявили закуп еще 6 автомобилей и 10 таких комплексов. Кроме того, прорабатывается проект обратной связи от населения, чтобы определить те места, где имеются проблемы, но уже в обеспеченных интернетом сельских пунктах», - рассказал Виталий Ярошенко.

Операторы сотовой связи, в свою очередь, ответили на вопрос журналиста о том, насколько используемое оборудование обеспечивают национальную безопасность страны и в каких странах они закупаются.

«Beeline пользуется оборудованием разных производителей: как китайских, так и европейских. Совершенно точно это лидеры-производители в своей отрасли, в том числе, у нас есть часть оборудования, которое производится компанией Huawei. Что касается безопасности, материнская компания соответствует определенным нормативным и регуляторным требованиям правительства США. Все, кто кодируется в американской бирже, должны соответствовать определенным нормам», - прокомментировал главный исполнительный директор «Beeline Казахстан» Евгений Настрадин.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев заверил, что компания является крупнейшим социальным оператором и взаимодействует с несколькими производителями. «Мы несем гарантию безопасности для наших клиентов и проводим все необходимые технические мероприятия», - заключил он.