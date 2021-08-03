Какое оборудование ремонтируют на карагандинских ТЭЦ

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 идёт активная подготовка к зиме. Запланированы ремонты 26 единиц основного оборудования. В ремонтную программу вошло и вспомогательное оборудование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Производится масштабная очистка бойлеров для подогрева воды, ремонт башенной градирни.

Ремонтная кампания началась весной. Завершение работ планируется до конца сентября.

По информации ТОО «Караганда Энергоцентр», на двух ТЭЦ в программу подготовки к предстоящему отопительному сезону вошли капитальные, расширенно-текущие и текущие ремонты 13 котлоагрегатов, 10 турбин и трёх водогрейных котлов. Уже произведены капитальные ремонты котла и турбины, текущие ремонты шести котлоагрегатов и шести турбин.

Ведутся капитальный ремонт двух котлоагрегатов и двух турбин, текущий ремонт пяти котлоагрегатов и одной турбины. В компании рассказали о работах на вспомогательном оборудовании, которые позволят улучшить теплоснабжение. На ТЭЦ-3 чистят подогреватели сетевой воды и пиковые бойлеры – в общей сложности 23 единицы теплофикационного оборудования.

«Всего на станции установлено 12 основных подогревателей сетевой воды – по два у каждой турбины. На каждом из них при подготовке к отопительному сезону проведут необходимые ремонтные работы и промывку. Внутри подогревателя находится так называемый трубный пучок. И это почти пять тысяч трубок», – пояснили в компании.

Очистка образующейся накипи производится под высоким давлением. На ТЭЦ-3 очистят 11 бойлеров, каждый из которых состоит из 1 928 трубок. На трёх бойлерах предусмотрена полная замена латунных трубок. Ещё одним важным мероприятием является полная замена изоляции на подающем трубопроводе, проходящем непосредственно на территории ТЭЦ-3 до границы раздела. Его протяжённость – 1 422 метра.

Ожидается, что выполнение этих работ позволит повысить температуру на подаче в теплосеть более чем на 5 градусов Цельсия. На ТЭЦ-3 завершается ремонт башенной градирни высотой более 70 метров. Здесь меняют оросители и восстанавливают обшивку. Это позволит улучшить качество охлаждения циркуляционной воды. В результате станция увеличит выработку электроэнергии в летний период.