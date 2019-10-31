Какое наказание ждет за принятие на руководящую работу коррупционера

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Об итогах мониторинга исполнения трудового и антикоррупционного законодательства в государственных организациях региона рассказали в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В трудовом и антикоррупционном законодательстве четко указано, что лицо, ранее совершившее коррупционное преступление, в дальнейшем не принимается на государственную и на гражданскую службу на должности, связанные с управленческими функциями, - рассказал первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Равиль Тюлебаев. - Предусмотрена соответствующая ответственность за принятие на работу лица, ранее совершившего коррупционное преступление, - штраф в размере ста МРП».

Департамент проводит мониторинг соблюдения трудового и антикоррупционного законодательства в государственных организациях. «В этом году мониторингом было охвачено более двух тысяч человек. По результатам установлено, что 11 лиц, ранее совершивших коррупционное преступление, сегодня занимают должности, связанные с управленческими функциями на гражданской службе в городе Таразе, Байзакском, Жамбылском, Таласском, Сарысуском, Кордайском районах. Это директора школ, предприятий, руководители Центра занятости, Дома культуры и других государственных организаций.

«К примеру, год назад гражданка, совершившая коррупционное правонарушение и по приговору суда признанная виновной по статье «Получение взятки», была назначена заместителем директора Центра занятости Кордайского района. Заместителем директора государственного предприятия «Таза мекен» Жамбылского района был назначен гражданин, совершивший коррупционное правонарушение в 2012 году. Назначенный заместителем директора коммунального государственного казенного предприятия «Районный дом культуры» гражданин в 2009 году был признан виновным по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог», - рассказал Равиль Тюлебаев.

Государственные органы и руководители учреждений, несмотря на ограничения, грубо нарушали нормы законодательства. Департаментом по всем выявленным фактам изучены обстоятельства и направлены представления в государственные органы для принятия соответствующих мер, отметил он.