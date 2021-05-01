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    03:00, 01 Май 2021 | GMT +6

    Какое наказание ждет недобросовестных участников проекта «Ashyq»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан недобросовестные участники будут исключены из проекта «Ashyq», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.

    Алгоритм исклю чения недобросовестных участников из проекта «A s hyq»

    1. Участники проекта «Ashyq» исключаются из проекта по следующим основаниям:

    1) выявление на объекте мониторинговой группой подтвержденных фактов нарушений требований к участию в проекте;

    2) объектом не проводится check - in посетителей более 3-х дней .

    2. Участник, нарушивший действующий алгоритм работы, по результатам мониторинговой группы, не может вернуться в проект раньше, чем через 2 недели.

    3. Участник, нарушивший алгоритм работы повторно по результатам мониторинговой группы, не может вернуться в проект раньше, чем через 2 месяца.

    Ранее сообщалось об алгоритме включения новых участников в проект «Ashyq»

    Более подробно с документом можно ознакомиться здесь.



    Теги:
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