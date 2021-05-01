Какое наказание ждет недобросовестных участников проекта «Ashyq»
Алгоритм исклю чения недобросовестных участников из проекта «A s hyq»
1. Участники проекта «Ashyq» исключаются из проекта по следующим основаниям:
1) выявление на объекте мониторинговой группой подтвержденных фактов нарушений требований к участию в проекте;
2) объектом не проводится check - in посетителей более 3-х дней .
2. Участник, нарушивший действующий алгоритм работы, по результатам мониторинговой группы, не может вернуться в проект раньше, чем через 2 недели.
3. Участник, нарушивший алгоритм работы повторно по результатам мониторинговой группы, не может вернуться в проект раньше, чем через 2 месяца.
Ранее сообщалось об алгоритме включения новых участников в проект «Ashyq»
Более подробно с документом можно ознакомиться здесь.