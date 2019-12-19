Какое наказание за пьяное вождение планируют ввести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены ужесточить наказания за езду в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня по действующему законодательству не важно - в пьяном или трезвом состоянии, если водитель сбил человека, то предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы», - сказал Марат Ахметжанов в интервью журналистам в кулуарах Сената.

Теперь, по его словам, планируется ужесточить наказание за подобный вид преступления в нетрезвом состоянии.

«Мы вводим новый состав, согласно которому, если водитель совершил аналогичное преступление, будучи пьяным за рулем, то наказание ужесточается в два раза, то есть до 10 лет лишения свободы. Кроме того, при летальном случае водитель будет лишаться прав пожизненно», - добавил Марат Ахметжанов.

Отметим, сегодня на расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената были рассмотрены законопроекты: «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях», а также «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности».