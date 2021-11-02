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Какое наказание в Казахстане предусмотрено для «псевдоколлекторов»

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Ноября 2021, 18:45
Какое наказание в Казахстане предусмотрено для «псевдоколлекторов»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала об ответственности за коллекторскую деятельность без соответствующей регистрации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Административная ответственность за занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации и разрешения предусмотрена статьей 463 Кодекса об административных правонарушениях. Таким образом, на законодательном уровне уже установлена административная ответственность за незаконное использование специального статуса «коллекторского агентства» лицами, не имеющими на то соответствующей правосубъектности», - написала Мадина Абылкасымова в своем ответе на депутатский запрос.

Ранее глава ведомства рассказала о механизме контроля за коллекторскими организациями. По ее словам, в мае 2017 года принят Закон «О коллекторской деятельности» (далее – Закон о КД). До принятия Закона о КД деятельность по взысканию задолженности осуществляли более 900 организаций.

Законом о КД была введена обязательная учетная регистрация в уполномоченном органе всех официально работавших субъектов коллекторского рынка, введены требования к деловой репутации менеджмента и работников, уполномоченных на взаимодействие с должниками, введена отчетность коллекторских агентств.


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