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Какое наказание предусмотрено за нарушение соглашения ЕАЭС о перемещении опасных отходов

Автор:  
Серик Сабеков
10 Марта 2022, 12:14
Какое наказание предусмотрено за нарушение соглашения ЕАЭС о перемещении опасных отходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какое наказание предусмотрено за нарушение соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС, рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если будут нарушения, то соответствующие санкции есть. Это регулируется опять же экологическим законодательством, а также законом о гражданской защите. К примеру, допустим, если будет розлив ПХД-отходов, то согласно экологическому законодательству – лицо, допустившее такой розлив, аварийную ситуацию, обязано в полном объеме и за свой счет провести ремедиацию компонентов природной среды. То есть, в этом случае законодательство эти меры предусматривает», - сказал Сериккали Брекешев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

В случае отказа, по словам главы Минэкологии, законодательством предусмотрена ответственность - от административной вплоть до уголовной.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза».

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, представляя проект закона на пленарном заседании палаты отметил, что Соглашение направлено на урегулирование отношений, связанных с трансграничным перемещением опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС при осуществлении взаимной торговли государств-членов ЕАЭС, а также обеспечение разрешительного порядка трансграничных перевозок опасных отходов в ЕАЭС.


Экология   Сенат   ЕАЭС   Минэкологии  
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