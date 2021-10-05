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    16:51, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какое наказание предусмотрено в Казахстане за торговлю людьми

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов рассказал о наказаниях, предусмотренных в Казахстане по ряду преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В стране сформирована достаточная законодательная база, направленная на борьбу с торговлей людьми, которая постоянно совершенствуется. Последние изменения вступили в силу в январе 2020 года», - сказал Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

    По его словам, ими предусмотрено исключение возможности примирения сторон по фактам торговли людьми, а также ужесточение наказания за торговлю органами, несовершеннолетними и их вовлечение в занятие проституцией.

    «Сегодня за указанные преступления предусмотрена ответственность по 8-ми статьям Уголовного кодекса, с максимальной мерой наказания до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - заключил спикер.

    Ранее он рассказал о Фонде компенсации потерпевшим. «С принятием в 2014 году нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в реализацию его 173-й статьи, Министерством финансов совместно с МВД и заинтересованными госорганами разработан Закон «О Фонде компенсации потерпевшим», который успешно реализуется с 1 июля 2020 года. Впервые в республике разработан закон, предусматривающий выплаты компенсации потерпевшим от уголовного правонарушения до задержания виновных лиц и до рассмотрения дела судом (на лечение, реабилитацию, погребение и так далее)», - сказал Санжар Адилов.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Криминал Главная Правоохранительные органы
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