Какое наказание предусмотрено для семейных дебоширов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра внутренних дел РК Мурат Баймукашев назвал основные меры пресечения для семейных дебоширов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы принимаем системные меры для защиты наших женщин и детей. После принятия закона в 2009 году с учетом правоприменительной практики и текущей ситуации, в него вносились поправки. То есть закон постоянно актуализировался. Были расширены полномочия сотрудников полиции. К счастью, возможности и установление обязанностей и ограничений в отношении лиц, допускающих правонарушения в сфере семейного быта», - сказал Мурат Баймукашев на международной конференции на тему «Институт семьи и семейная политика в Казахстане: проблемы, тенденции и перспективы».

По его словам, теперь сотрудник полиции имеет право при наличии угрозы совершения бытового насилия запретить дебоширу приближаться к потерпевшей, контактировать с ней любыми способами, в том числе по телефону.

«Срок действия таких ограничений составляет 1 месяц. Оформляются они в форме специального защитного предписания. Нарушения запретов и ограничений влечет административную ответственность, вплоть до административного ареста сроком на 5 суток. В случаях, если в ходе бытового конфликта были нанесены побои или легкие телесные повреждения, правонарушителю грозит более суровое наказание в виде административного ареста до 10 или 15 суток», - отметил спикер.

При таких фактах и наличии оснований полагать о продолжении противоправных действий суд вправе по личной инициативе или ходатайству ОВД или других участников производства установить в отношении нарушителя более жесткие запреты и обязанности.

«В частности, это запреты на хранение и ношение оружия, на распитие алкоголя даже дома. А в особых случаях суд вправе выселить дебошира на 10 дней при наличии у него другого жилища. Срок действия этих запретов может составлять от трех месяцев до одного года. На период действия защитного предписания для особых требований к поведению нарушителя лицо ставится на профилактический учет и контроль участкового инспектора полиции», - заключил М. Баймукашев.