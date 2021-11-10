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Какое наказание понес чиновник за прием на работу осужденного за коррупцию в Нур-Султане

10 Ноября 2021 13:18
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Какое наказание понес чиновник за прием на работу осужденного за коррупцию в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, как наказан представитель акимата, принявший на работу человека, ранее совершившего коррупционное преступление, рассказал руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султан Шынгыс Кабдула в ходе брифинга на площадке «ANTIKOR ORTALYGY», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время у нас разрабатывается Концепция антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. Ужесточена уголовная ответственность и отменено условно-досрочное освобождение осужденных за коррупцию, введена отставка первых руководителей государственных органов за совершение подчиненными коррупционных преступлений, установлен пожизненный запрет на трудоустройство на государственные предприятия лиц, уличенных в коррупции. Законодательно закреплена норма, обязывающая субъекты квазигосударственного сектора иметь в штате комплайнс-службы. В Парламент внесено предложение о введении ответственности за незаконное обогащение должностных лиц», – сказал Ш. Кабдула.

Руководитель Департамента отметил, что совместно с центральным аппаратом Агентства проведен внешний анализ коррупционных рисков в работе акимата столицы. По результатам анализа будет утвержден план устранения рисков в структурах, подчиненных акимату.

По его словам, в апреле текущего года в Административный кодекс были внесены поправки, которыми переданы в компетенцию Антикоррупционной службы 15 видов правонарушений. С тех пор, как поправки вступили в силу, к ответственности привлечено 8 лиц, из них 5 государственных служащих. На них наложены штрафы на общую сумму 2,1 млн тенге.

Например, за получение материального вознаграждения в размере 5 000 тенге сотрудник Департамента юстиции уплатил штраф в размере 300 МРП.

Ш. Кабдула также напомнил, что недавно сообщалось об увольнении с работы руководителя городского Управления образования за то, что он принял на работу человека, ранее совершившего коррупционное преступление. Также бывший руководитель оштрафован на 100 МРП.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Коррупция   #Другие государственные органы   #Борьба с коррупцией  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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