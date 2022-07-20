20 Июля 2022 12:00

Какое наказание можно получить за пранки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК ответили на запрос редакции касательно ответственности за пранки согласно законодательства страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует отметить, что в настоящее время законодательством Республики Казахстан за организацию пранка или организацию розыгрыша административной либо уголовной ответственности не предусмотрено. Вместе с тем, в соответствии с Кодексам Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее - КоАП) - противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие физического или юридического лица является административным правонарушением», - сообщили в ведомстве.

Как говорится в ответе, если в действиях пранкеров усматривается мелкое хулиганство, то оно трактуется в соответствии с КоАП по ст. 434, как мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, и влечет штраф в размере 5 МРП либо административный арест на срок до 10 суток. Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на срок до 15 суток.

Также пранки могут усматриваться по ст. 449, как приставание в общественных местах, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП, те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 месячных расчетных показателей либо административный арест сроком до 5 суток.